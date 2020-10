Live action Assassins Creed TV-serie komt naar Netflix

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft harten sneller doen slaan in de videogamewereld door aan te kondigen dat het een live-action tv-show ontwikkelt op basis van de langlopende en enorm populaire Assassins Creed-serie. #

Een enkele tweet bevat alle details die tot dusver beschikbaar zijn over de show, waarvan we aannemen dat deze zich in een vrij vroeg ontwikkelingsstadium bevindt, maar het bevestigt wel dat Jason Altman en Danielle Kreinik van Ubisoft aan boord zullen zijn als uitvoerende producenten.

Netflix + Assassins Creed pic.twitter.com/yI2sItnMgi - NX (@NXOnNetflix) 27 oktober 2020

Dit heeft natuurlijk onmiddellijk de sluizen geopend voor een absolute stortvloed van vragen en hypothesen over hoe Netflix de show precies zal benaderen - Assassins Creed heeft al een breed scala aan verhaallijnen en instellingen om op te roepen, van het renaissance-Italië tot Victoriaans Londen, Cleopatras Egypte tot het revolutionaire Frankrijk en het oude Griekenland, allemaal met verschillende hoofdrolspelers.

Dat is voordat je bij het soms verbijsterende overkoepelende verhaal komt met Abstergo, DNA-gebaseerde geheugenverkenning en futuristische geheime oorlogen tussen Assassins en Tempeliers. Er is veel om doorheen te komen, en we durven te zeggen dat het misschien ook een beetje vereenvoudigd moet worden.

Voor ons geld denken we echter dat het ambitieuze verhaal van Ezio Auditore in Italië het meest waarschijnlijke startpunt is - de games met in de hoofdrol Ezio waren degenen die Assassins Creed echt tot een wereldwijde megafranchise in gaming hebben ontploft, en ze hebben mogelijk ook de meeste eenvoudige verhalen om aan te passen, samen met een gemakkelijker te realiseren setting.

Maar voorlopig zullen we gewoon moeten wachten om meer te weten te komen, net als iedereen. Op basis van het grote succes van The Witcher, dat is gebaseerd op zowel de videogames met dezelfde naam als hun bronboeken, zou je je kunnen voorstellen dat Assassins Creed een behoorlijke hit zou zijn op het kleine scherm, waardoor de matte uitvoering van de Michael Fassbender film van een paar jaar geleden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.