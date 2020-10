Netflix geeft groen licht voor een live-action Assassins Creed-serie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix maakt een live-action-aanpassing van de Assassins Creed-franchise van Ubisoft, hoewel de details op dit moment nog beperkt zijn. De aanstaande show, de eerste van een aantal nieuwe series die Netflix heeft aangekondigd, zal "de schat aan dynamische verhalen van de iconische videogame aanboren".

Netflix aangegeven geanimeerde en anime-aanpassingen zijn ook aan dek. De live-actieshow heeft echter nog steeds geen showrunner, en noch Netflix noch Ubisoft hebben aangekondigd wanneer het wordt uitgezonden of waar het verhaal over gaat, hoewel de Assassins Creed-videogamefranchise doorgaans historische instellingen heeft en zich heeft gericht op themas zoals de kruistochten en de Vikingen.

Netflix + Assassins Creed pic.twitter.com/yI2sItnMgi - NX (@NXOnNetflix) 27 oktober 2020

De vraag is: willen fans de scifi-wereld van Ubisoft op het kleine scherm zien?

De gelijknamige filmaanpassing uit 2016, met Michael Fassbender als de veroordeelde Callum Lynch, heeft momenteel 18 procent op Rotten Tomatoes. Het wordt algemeen beschouwd als een box office en een kritieke mislukking, dus het is interessant om te zien dat Ubisoft zo graag de franchise opnieuw wil aanpassen.



Maar laten we in gedachten houden dat de nieuwe serie niet de eerste rodeo van Netflix zou zijn als het gaat om aanpassingen van gameseries. Het biedt bijvoorbeeld The Witcher, met Henry Cavill in de hoofdrol en heeft een prequel-spin-off voor live-actie voortgebracht. Netflix werkt ook aan een aanpassing van Resident Evil.

Geschreven door Maggie Tillman.