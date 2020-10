Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix ziet eruit alsof het een nieuwe benadering kiest voor zijn existentiële drive - de jacht op meer abonnees. De streaminggigant stopte onlangs en stilletjes met het aanbieden van gratis proefversies in de meeste gebieden, waardoor mensen de mogelijkheid niet meer konden gebruiken om de service gratis uit te proberen.

Dat is een behoorlijk belangrijke stap, maar Netflix lijkt op dit gebied meer plannen te hebben. Het lijkt erop dat het een nieuw tweedaags evenement plant, Streamfest genaamd, dat iedereen de kans zou geven om in december twee dagen Netflix te gebruiken, helemaal gratis.

Voorlopig is het plan alleen bevestigd voor India, op basis van een recente winstoproep, maar door de toon van de bevestiging klinkt het alsof dit een proces is dat zich naar meer landen zou kunnen uitbreiden als het goed terechtkomt.

Met het systeem kunnen mensen vanaf 4 december 2020 twee dagen gratis streamen, al is het natuurlijk nog onduidelijk of dit alles zou betekenen dat Netflix te bieden heeft, of een beperkter deel van de catalogus.

Het evenement werd voor het eerst opgemerkt in de updatecode voor de Android-versie van de Netflix-app, en die code bevatte een regel om gebruikers te waarschuwen dat Streamfest overcapaciteit was, wat suggereert dat er een limiet zou kunnen zijn aan het aantal mensen dat tegelijkertijd kan deelnemen .

De tijd zal uitwijzen of het evenement voldoende succes blijkt aan de kant van Netflix om te zien dat het het systeem uitprobeert in een gebied als de VS of het VK.

Geschreven door Max Freeman-Mills.