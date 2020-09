Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De hertog en hertogin van Sussex, die eerder dit jaar naar Californië verhuisden, hebben een meerjarige deal getekend met Netflix . Ze pitchen naar verluidt al maanden film- en tv-ideeën in Hollywood.

Volgens The New York Times and Variety zullen Prins Harry en Meghan Markle een verscheidenheid aan inhoud voor de streaminggigant creëren, waaronder documentaires, speelfilms, scripted tv-shows en kinderseries. In een verklaring zei het paar dat hun leven hen in staat heeft gesteld "de kracht van de menselijke geest te begrijpen: van moed, veerkracht en de behoefte aan verbinding".

"Door ons werk met diverse gemeenschappen en hun omgevingen, om mensen en goede doelen over de hele wereld te belichten, zal onze focus liggen op het creëren van inhoud die informeert maar ook hoop geeft", legden ze uit, waarmee ze aangeven dat ze gefocust zijn op het vertellen van verhalen en zaken behandelen die voor hen betekenisvol zijn. Verschillende projecten zijn al in ontwikkeling, waaronder een natuurdocumentaireserie.

Een animatieserie over inspirerende vrouwen is ook in de maak.

"Als kersverse ouders is het maken van inspirerende gezinsprogrammering ook belangrijk voor ons, net als krachtige verhalen door een waarheidsgetrouwe en herkenbare lens", zeiden Harry en Markle in hun verklaring, terwijl ze ook bevestigden de diversiteit zowel voor als achter de camera hoog te houden.

Voordat Markle de hertogin van Sussex werd, speelde ze in het juridische drama Suits. Ze vertelde onlangs ook de Disney + documentaire Olifanten. Ondertussen werkte Harry samen met de filmmakers van de Netflix-documentaire Rising Phoenix. Het paar kondigde eerder dit jaar plannen aan om afstand te nemen van hun hogere functies in de koninklijke familie om naar Los Angeles te verhuizen en financieel onafhankelijk te worden.

Geschreven door Maggie Tillman.