Beste Netflix-shows: de beste tv-series om naar te kijken

(Pocket-lint) - Op zoek naar een nieuwe show om te binge-watchen op Netflix? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Dit is de lijst van het Pocket-lint-team met de beste shows om te bekijken op het streamingplatform .

Onder elke show in onze lijst vind je een paar vergelijkbare shows, zodat je kunt kiezen op basis van wat je eerder hebt gezien, of je kunt ons gewoon vertrouwen. Als een show op deze lijst staat, heeft minstens één Pocket-lint-teamlid ervan genoten en zou het aanbevelen.

Je vindt ook het aantal seizoenen voor elke show, de typische lengte van de aflevering en het aantal afleveringen in totaal, zodat je kunt inschatten hoe lang het duurt voordat je door de show bent gegaan, klaar voor je volgende binge.

The Queens Gambit

Seizoenen: 1

Afleveringen: 7

Afleveringsduur: 48-67 minuten

Vergelijkbaar met: The Crown, The Alienist, Virgin River

The Queens Gambit is een gelimiteerde serie die het leven volgt van weesschaakwonder Beth Harmon van acht jaar tot 22 jaar, in haar poging om s werelds beste schaker te worden, terwijl ze worstelt met verslaving.

Schitts Creek

Seizoenen: 6

Afleveringen: 60

Afleveringsduur: 21 minuten

Gelijkaardig aan: Schitts Creek Best Wishes Warmest Regards, Arrested Development

Nadat de zakenmanager van de familie Rose hun familiefortuin heeft geplunderd, moeten ze verhuizen van hun enorme landgoed en landgoed om te gaan wonen in een motel in een stad genaamd Schitts Creek dat ze ooit voor de grap kochten. Geen seizoenen meer.

Emily in Parijs

Seizoenen: 1

Afleveringen: 10

Afleveringsduur: 29 minuten

Gelijkaardig aan: Can You Hear Me, You Me Her, Gossip Girl

Emily brengt haar Amerikaanse houding, frisse ideeën, geweldige kennis over mode en sociale media naar haar marketingbedrijf in Parijs. Haar onvermogen om Frans te spreken, vormt echter een aantal obstakels. Een seizoen twee wordt verwacht, maar niet bevestigd.

Cobra Kai

Seizoenen: 2

Afleveringen: 20

Afleveringsduur: 28 minuten

Gelijkaardig aan: The Karate Kid, Shooter, Scorpian, Gotham

Cobra Kai is gebaseerd op de Karate Kid, die zich 34 jaar later afspeelt en met zowel Ralph Macchio als William Zabka in de hoofdrol, die hun rollen uit de originele film hernemen. Het volgt het standpunt van Johnny Lawrence, die een Cobra Kai-karatestudio heropent en zijn rivaliteit met Daniel LaRusso nieuw leven inblaast. Een derde en vierde seizoen komen eraan.

De Umbrella Academy

Seizoenen: 2

Afleveringen: 20

Afleveringsduur: 56 minuten

Vergelijkbaar met: Altered Carbon, The Witcher, DC Titans, Locke & Key

De Umbrella Academy volgt een familie van voormalige kinderen die zijn geadopteerd door miljardair Sir Reginald Hargreeves. De vervreemde tieners worden herenigd door de dood van hun vader, waardoor familiegeheimen en een dreigende bedreiging voor de mensheid worden onthuld. Een seizoen drie is nog niet bevestigd.

Niet vergeten

Seizoenen: 3

Afleveringen: 18

Afleveringsduur: 45 minuten

Vergelijkbaar met: Wallander, Hinterland, In the Dark

Unforgotten volgt de Londense rechercheurs DCI Cassie Stuart en DCI Sunny Khan, die historische koude omhulsels onderzoeken met vermiste personen, moord en tal van verborgen geheimen.

Sunset verkopen

Seizoenen: 3

Afleveringen: 24

Afleveringsduur: 31 minuten

Vergelijkbaar met: Million Dollar Beach House

Selling Sunset volgt het professionele en persoonlijke leven van de elite-makelaars van de Oppenheim Group in LA, die prachtige eigendommen van een miljoen dollar laten zien, terwijl ze veel van hun eigen drama aan de zijlijn creëren. Een vierde seizoen is bekrachtigd door Jason en Brett Oppenheim.

3%

Seizoenen: 4

Afleveringen: 32

Afleveringsduur: 47 minuten

Vergelijkbaar met: The OA, Sense 8, Altered Carbon

Gelegen in de toekomst, waar de elite een paradijselijk eiland bezet, weg van de drukke sloppenwijken, volgt 3% degenen die proberen een betere kant te maken, maar slechts enkele kandidaten slagen - drie procent zelfs. Geen seizoenen meer.

Dynastie

Seizoenen: 3

Totaal afleveringen: 64

Afleveringsduur: 43 minuten

Vergelijkbaar met: Gossip Girl, Riverdale

In een herstarte update van de klassieke prime-time soap, volgt Dynasty de vete tussen twee Amerikaanse miljardairfamilies - de Carringtons en de Corbys - over hun fortuin en hun kinderen. De show is vernieuwd voor een vierde seizoen.

U

Seizoenen: 2

Afleveringen: 20

Afleveringsduur: 43 minuten

Vergelijkbaar met: Ozark, Dirty John, Mindhunter

Je volgt boekhandelmanager Joe Goldberg, een gevaarlijk charmante en intens obsessieve man die tot het uiterste gaat om zich in te voegen in de levens van vrouwen aan wie hij is gefixeerd. Een derde seizoen is begonnen met de productie.

13 redenen waarom

Seizoenen: 4

Afleveringen: 49

Afleveringsduur: 60 minuten

Gelijkaardig aan: Beyond The Reasons, Riverdale, Elite, Gossp Girl

13 Reasons Why volgt tiener Clay Jensen en zijn klasgenoten die de waarheid ontdekken achter waarom Hannah Baker een einde aan haar leven heeft gemaakt, door te luisteren naar een reeks cassettebandjes die ze achterliet, elk met een andere reden. Er komen geen seizoenen meer aan.

BoJack Ruiter

Seizoenen: 6

Afleveringen: 77

Afleveringsduur: 25 minuten

Vergelijkbaar met: Horsin Around, Rick and Morty, Big Mouth

BoJack Horseman vertelt het verhaal van een antropomorf paard genaamd BoJack Horseman , een aangespoelde ster uit de jaren 90 sitcom Horsin Around die in Hollywood woont en over vrijwel alles kreunt. Er komen geen seizoenen meer aan.

Geldoverval

Seizoenen: 4

Afleveringen: 31

Afleveringsduur: 50 minuten

Gelijkaardig aan: You, Breaking Bad, Money Heist The Phenomenon

Money Heist gaat helemaal over een zorgvuldig gerekruteerde, ongebruikelijke groep overvallers die onder leiding van The Professor de meest maticulair geplande, perfecte overvallen in de Spaanse geschiedenis proberen uit te voeren. Er komt een vijfde en laatste seizoen.

De laatste dans

Seizoenen: 1

Afleveringen: 10

Afleveringsduur: 51 minuten

Vergelijkbaar met: Formula 1: Drive to Survive

Een docuserie over de carrière van basketballegende Michael Jordan en de Chicago Bulls uit de jaren negentig, met ongehinderde beelden van het seizoen 1997-1998. Jordan, Scottie Pippen en Dennis Rodman zijn allemaal aanwezig. Geen seizoenen meer.

Hoe kom je weg met moord

Seizoenen: 6

Afleveringen: 90

Afleveringsduur: 43 minuten

Gelijkaardig aan: Ozark, House of Cards, Suits

How To Get Away With Murder volgt het leven van een uitstekende strafrechtadvocaat en professor in de rechten - Annalise Keating - en een groep van haar rechtenstudenten die samen verwikkeld raken in een moordcomplot. Geen seizoenen meer.

Na het leven

Seizoenen: 2

Afleveringen: 18

Afleveringsduur: 30 minuten

Vergelijkbaar met: Ricky Gervais is Derek, Derry Girls

After Life is geschreven en geproduceerd door komiek Ricky Gervais, die Tony speelt - een aardige man wiens vrouw onverwachts sterft, waardoor hij een man wordt die niet meer zo veel geeft om wat hij doet of zegt. Een derde seizoen komt eraan.

Ozark

Seizoenen: 3

Afleveringen: 30

Afleveringsduur: 60 minuten

Gelijkaardig aan: Breaking Bad, How to Get Away with Murder, Peaky Blinders

Ozark ziet de ster van Jason Bateman als financieel adviseur - Martin Marty Byrde - die zijn heel gewone gezin uit Chicago naar de Missori Ozarks ontwortelt, waar hij geld moet witwassen om een drugsbaron tevreden te houden nadat een eerder plan was mislukt. Een vierde seizoen is bevestigd.

Zwarte spiegel

Seizoenen: 5

Afleveringen: 22

Afleveringsduur: 43 minuten

Vergelijkbaar met: Altered Carbon, Black Mirror Bandersnatch, Orphan Black

Black Mirror, gemaakt door Charlie Brooker, is een sciencefiction-serie die zich richt op verschillende - soms behoorlijk duistere - themas van de moderne samenleving, met name de onverwachte gevolgen van nieuwe technologie. Een zesde seizoen wordt verwacht, maar niet bevestigd.

Veranderde koolstof

Seizoenen: 2

Afleveringen: 18

Afleveringsduur: 51 minuten

Vergelijkbaar met: The Umbrella Academy, Orphan Black, Sense 8, Colony, Altered Carbon Resleeved

Altered Carbon speelt zich af in de toekomst waar het bewustzijn wordt gedigitaliseerd en opgeslagen. De serie volgt een gevangene die na 250 jaar op ijs weer tot leven komt en een moord moet oplossen om zijn vrijheid te winnen. Geen seizoenen meer.

Vreemde dingen

Seizoenen: 3

Afleveringen: 25

Afleveringsduur: 51 minuten

Gelijkaardig aan: Beyond Stranger Things, Locke & Key, The Order

Nadat een jonge jongen vermist wordt in een kleine stad, moeten zijn moeder, een politiechef en zijn vrienden het opnemen tegen angstaanjagende bovennatuurlijke krachten en duistere overheidsinstanties om te proberen hem terug te krijgen. Een vierde seizoen komt eraan.

Dood voor mij

Seizoenen: 2

Afleveringen: 20

Afleveringsduur: 30 minuten

Vergelijkbaar met: Grace and Frankie, Gilmore Girls, Jane the Virgin, Good Girls

Dead To Me volgt een bloeiende vriendschap tussen een heethoofdige weduwe die op jacht is naar de doorgereden chauffeur die haar man heeft vermoord en een excentrieke optimist met een groot geheim. Een derde en laatste seizoen komt eraan.

Zwarte bliksem

Seizoenen: 3

Afleveringen: 45

Afleveringsduur: 43 minuten

Vergelijkbaar met: Gotham, Titans, Marvel The Defenders, The Umbrella Academy

Black Lightning volgt een schoolhoofd en een gepensioneerde superheld genaamd Jefferson Pierce die terugkeert naar de actie als de legendarische Black Lightning wanneer zijn familie wordt bedreigd door een bende. Een vierde seizoen is bevestigd en zal naar verwachting in januari 2021 in première gaan.

Grote mond

Seizoenen: 3

Afleveringen: 31

Afleveringsduur: 25 minuten

Vergelijkbaar met: Bojack Horseman, South Park, F is for Family

Big Mouth is een animatieserie die een groep tienervrienden volgt die hun leven in de buitenwijken van New York op hun kop hebben gezet door de wonderen en verschrikkingen van de puberteit. Een vierde, vijfde en zesde seizoen zijn bekend.

Kracht

Seizoenen: 6

Afleveringen: 63

Afleveringsduur: 55 minuten

Vergelijkbaar met: Queen of the South, Sons of Anarchy, Ozark

Power volgt James St.Patrick, alias Ghost, een zeer rijke, geliefde eigenaar van een nachtclub in New York, die ook een drugsbaron is. In zijn poging om een succesvolle, schone bedrijfseigenaar te worden, raakt hij op allerlei manieren in de war, waardoor hij veel vijanden maakt. Er komen geen seizoenen meer aan.

Pakken

Seizoenen: 9

Totaal afleveringen: 134

Afleveringsduur: 43 minuten

Gelijkaardig aan: Hoe kom je weg met Murder, White Collar

Suits volgt het persoonlijke en professionele leven van de partners bij een advocatenkantoor in New York, maar in het bijzonder Harvey Spectre en zijn briljante en getalenteerde advocaat Mike Ross, die nog nooit rechten heeft gestudeerd. Er komen geen seizoenen meer aan.

Witte lijnen

Seizoenen: 1

Afleveringen: 10

Afleveringsduur: 50 minuten

Vergelijkbaar met: The Sinner, Queen of the South, Ozark, Power

White Lines volgt Zoe Walker die haar rustige leven achter zich laat en op weg gaat naar Ibiza om erachter te komen wat er met haar broer - een beroemde DJ - is gebeurd die een paar decennia daarvoor op mysterieuze wijze op het eiland stierf. Haar zoektocht naar de waarheid ziet haar echter een gevaarlijk pad bewandelen, waarbij ze verstrikt raakt in de door drugs aangedreven feestwereld. Geen seizoenen meer.

Roddelster

Seizoenen: 6

Totaal afleveringen: 121

Afleveringsduur: 43 minuten

Vergelijkbaar met: Riverdale, Pretty Little Liars, Dynasty, Suits

Gossip Girl volgt het leven van de bevoorrechte tieners in de Upper East Side in New York. Relaties, vriendschappen, seks, schandalen en geheimen worden allemaal onthuld door een anonieme blogger genaamd Gossip Girl die niets mist. Er komen geen seizoenen meer aan.

Zonen der wetteloosheid

Seizoenen: 7

Afleveringen: 92

Afleveringsduur: 45 minuten

Vergelijkbaar met: Queen of the South, Peaky Blinders, White Lines

Sons of Anarchy volgt de gewapende motorclub Sons of Anarchy - of SAMCRO - en hun legale en illegale bedrijven in de stad Charming. De club raakt op allerlei manieren in de war en komt in conflict met rivaliserende bendes, racistische groeperingen en de wet. Er komen geen seizoenen meer aan.

Russische pop

Seizoenen: 1

Afleveringen: 8

Afleveringsduur: 30 minuten

Gelijkaardig aan: Dead To Me, Grace and Frankie, Atypical, Workin Moms, The Good Place

Russian Doll volgt game-ontwikkelaar Nadia Vulvokov die herhaaldelijk sterft en dezelfde nacht keer op keer opnieuw beleeft. Terwijl ze probeert op te lossen waarom, vindt ze Alan Zaveri die zich in dezelfde situatie bevindt. Een tweede seizoen komt eraan.

Breaking Bad

Seizoenen: 5

Afleveringen: 62

Afleveringsduur: 49 minuten

Vergelijkbaar met: El Camino, Narcos, Ozark, Peaky Blinders, Better Call Saul

Breaking Bad volgt Walter White - een terminaal zieke hoogleraar scheikunde die samen met een van zijn voormalige studenten, Jesse Pinkman, methamfetamine gaat produceren en verkopen om te proberen een toekomst veilig te stellen voor zijn vrouw en tienerzoon. Er komen geen seizoenen meer aan.

Locke & Key

Seizoenen: 1

Afleveringen: 10

Afleveringsduur: 48 minuten

Vergelijkbaar met: Once Upon a Time, Orphan Black, Stranger Things

Na de mysterieuze moord op hun vader verhuizen drie Locke broers en zussen en hun moeder naar zijn voorouderlijk landgoed - Keyhouse - waar ze sleutels vinden die krachten en geheimen ontsluiten die verband kunnen houden met zijn dood. Een tweede seizoen komt eraan.

De onbekende

Seizoenen: 1

Afleveringen: 8

Afleveringsduur: 43 minuten

Gelijkaardig aan: Doctor Foster, Safe, Line of Duty, Bodyguard

Nadat een vreemdeling de familieman Adam Price bezoekt die een schokkende bewering doet over zijn vrouw, raakt hij verwikkeld in een mysterie waarbij zijn vrouw en vrienden betrokken zijn terwijl hij op zoek is naar antwoorden. Ondertussen blijft de vreemdeling anderen in het dorp in de buitenwijken bezoeken en hen dwingen hun geheimen te erkennen. Het is nog niet bekend of er een seizoen twee komt.

Jij mij haar

Seizoenen: 5

Afleveringen: 50

Afleveringsduur: 29 minuten

Gelijkaardig aan: Love, Easy, The HookUp Plan

You Me Her volgt de romantische relatie tussen man en vrouw - Jack en Emma Trakarsky - en een andere vrouw, Izzy Silva, die een escourt is die door het stel is ingehuurd om hun seksleven op te fleuren. Geen seizoenen meer.

Het einde van de F *** ing wereld

Seizoenen: 2

Afleveringen: 16

Afleveringsduur: 25 minuten

Vergelijkbaar met: ik ben hier niet mee akkoord, seksuele voorlichting, buitenbeentjes

The End of the F *** king World volgt het leven van de 17-jarige James - die denkt dat hij een psychopaat is - en Alyssa - het nieuwe meisje op school. Nadat ze een connectie heeft gemaakt, overtuigt Alyssa James om met haar mee te gaan op een roadtrip om te proberen haar echte vader te vinden die vertrok toen ze nog een kind was. Er zouden geen plannen zijn voor een derde seizoen.

De goede plek

Seizoenen: 4

Afleveringen: 53

Afleveringsduur: 22 minuten

Vergelijkbaar met: Workin Moms, Schitts Creek

The Good Place is een hemels stadje waar mensen die braaf zijn geweest gaan als ze sterven. De serie volgt Elenor, die daar niet hoort te zijn, die haar fouten rechtzet om haar plaats te verdienen. Er komen geen seizoenen meer aan.

Oranje is het nieuwe zwart

Seizoenen: 7

Afleveringen: 91

Afleveringsduur: 52 minuten

Gelijkaardig aan: Dead to Me, Never Have I Ever, You, Better Call Saul

Orange Is The New Black volgt Piper Chapman - een normaal gezagsgetrouwe burger - die is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf nadat hij 10 jaar eerder drugsgeld had overgebracht naar een ex-vriendin. Er komen geen seizoenen meer aan.

The Big Show Show

Seizoenen: 1

Afleveringen: 8

Afleveringsduur: 25 minuten

Vergelijkbaar met: Victorious, Sam & Cat, Alexa & Katie

The Big Show Show volgt de voormalige WWE-worstelaar The Big Show en zijn volgende uitdaging uit de ring: het opvoeden van drie dochters met zijn vrouw in Florida. Er komt geen seizoen twee, maar er komt een kerstspecial in december 2020.

Maniac

Seizoenen: 1

Afleveringen: 10

Afleveringsduur: 30-45 minuten

Vergelijkbaar met: Russian Doll, The Kominsky Method, Dead to Me

Maniac volgt twee worstelende vreemden die deelnemen aan een farmaceutisch onderzoek met een arts met problemen en een emotionele computer, voor een medicijn dat hun problemen zonder complicaties oplost. Het gaat natuurlijk niet helemaal volgens plan. Geen seizoenen meer gepland.

Controle Z

Seizoenen: 1

Afleveringen: 8

Afleveringsduur: 41 minuten

Vergelijkbaar met: Pretty Little Liars, Riverdale, Elite, Gossip Girl

Control Z volgt de sociaal geïsoleerde maar opmerkzame middelbare scholier Sofia en haar missie om de identiteit te achterhalen van een hacker die de hele school geheimen over studenten geeft, voordat haar eigen geheimen worden onthuld. Een tweede seizoen komt eraan.

Santa Clarita-dieet

Seizoenen: 3

Afleveringen: 30

Afleveringsduur: 29 minuten

Vergelijkbaar met: The Good Place, Hemlock Grove

Santa Clarita Diet volgt de gewone man en vrouw makelaars Sheila en Joel uit Santa Clarita in Californië, wier leven een interessante wending neemt wanneer Sheila sterft, terugkeert en naar mensenvlees begint te verlangen. Er komen geen seizoenen meer aan.

Magie voor mensen

Seizoenen: 3

Afleveringen: 19

Afleveringsduur: 23 minuten

Vergelijkbaar met: Impractical Jokers, Death by Magic

Magic for Humans volgt goochelaar Justin Willman die goedaardige magie combineert met volwassen lach, van verbijsterende mensen op straat tot het orkestreren van uitgebreide trucs. Een vierde seizoen is nog niet bevestigd.

Je kunt beter Saul bellen

Seizoenen: 5

Afleveringen: 50

Afleveringsduur: 47 minuten

Gelijkaardig aan: Breaking Bad, Peaky Blinders, Narcos, House of Cards

Better Call Saul is de prequel van Breaking Bad, na de beproevingen en beproevingen van de kleine advocaat Jimmy McGill voordat hij de moreel uitgedaagde advocaat van Walter White, Saul Goodman, wordt. Een zesde en laatste seizoen wordt verwacht in 2021.

Rick en Morty

Seizoenen: 4

Afleveringen: 41

Afleveringsduur: 22 minuten

Vergelijkbaar met: South Park, Big Mouth, BoJack Horseman

Rick and Morty is een animatieserie die de heldendaden volgt van super, maar onzorgvuldig wetenschapper Rick en zijn 14-jarige, niet zo slimme kleinzoon Morty. Een vijfde seizoen komt eraan.

Goddeloos

Seizoenen: 1

Afleveringen: 7

Afleveringsduur: 70 minuten

Gelijkaardig aan: The Last Kingdom, The Duel, Frontier

Godless is een gelimiteerde serie die zich afspeelt in het Amerika van de jaren 1880 en volgt de noorderlijke crimineel Frank Griffin en zijn bende bandieten die op zoek zijn naar voormalig lid Roy Goode, die zich verstopt in een stad die volledig door vrouwen wordt bevolkt. Er komen geen seizoenen meer aan.

De OA

Seizoenen: 2

Afleveringen: 16

Afleveringsduur: 60 minuten

Vergelijkbaar met: Sense 8, Orphan Black

De OA volgt de voorheen blinde Prairie die naar huis terugkeert na zeven jaar vermist te zijn geweest. Ze is nu in de twintig met haar gezichtsvermogen terug en werft vijf vreemden voor een geheime missie. Er komen geen seizoenen meer aan.

Hip Hop-evolutie

Seizoenen: 4

Afleveringen: 16

Afleveringsduur: 45 minuten

Vergelijkbaar met: The Defiant Ones, Reincarnated

Hip Hop Evolution is een documentaireserie met interviews met invloedrijke djs, MCs en moguls die de evolutie van Hip Hop van de jaren 70 tot de jaren 2000 volgen. Er zijn nog geen seizoenen meer aangekondigd.

Kolonie

Seizoenen: 3

Afleveringen: 36

Afleveringsduur: 41 minuten

Vergelijkbaar met: Sense 8, Altered Carbon, The OA, Orphan Black

Colony volgt voormalig FBI-agent Will Bowman en zijn vrouw Katie, die alles riskeren om hun verloren zoon te vinden nadat LA is binnengevallen door krachten van buitenaf en een ommuurde nederzetting wordt. Er komt geen vierde seizoen. Alleen seizoen één en twee zijn momenteel beschikbaar op Netflix.

Narcos

Seizoenen: 3

Afleveringen: 30

Afleveringsduur: 45 minuten

Vergelijkbaar met: Narcos Mexico, El Chapo, Queen of the South, Ozark, Power

Narcos draait om het levensechte verhaal van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar en Steve Murphy - een DEA-agent die naar Columbia is gestuurd om hem gevangen te nemen. Er komen geen seizoenen meer aan. Het vierde seizoen is Narcos Mexico.

De Kominsky-methode

Seizoenen: 2

Afleveringen: 16

Afleveringsduur: 30 minuten

Vergelijkbaar met: Grace and Frankie, Schitts Creek, After Life

De Kominsky-methode volgt de ouder wordende acteur - Sandy Kominsky (gespeeld door Michael Douglas) - die nu zijn brood verdient als acteercoach na een korte periode van roem vele jaren geleden. Een derde en laatste seizoen komt eraan.

Liefde

Seizoenen: 3

Afleveringen: 34

Afleveringsduur: 33 minuten

Vergelijkbaar met: Grace and Frankie, Lovesick, Atypical, You Me Her

Love volgt de rebelse Mickey en de goedaardige Gus als een stel dat de vernedering en opwinding doormaakt van intimiteit, toewijding en andere relatieproblemen die ze willen vermijden. Er komen geen seizoenen meer aan.

Ik denk dat je moet vertrekken met Tim Robinson

Seizoenen: 1

Afleveringen: 6

Afleveringsduur: 16 minuten

Vergelijkbaar met: Middleditch & Schwartz, W / Bob & David, The Characters

I Think You Should Leave with Tim Robinson is een komische sketch-serie waarin Tim Robinson en gasten elke show doorbrengen met het drijven van iemand tot het punt dat ze willen vertrekken. Een tweede seizoen wordt verwacht.

Verdwaald in de ruimte

Seizoenen: 2

Afleveringen: 20

Afleveringsduur: 60 minuten

Vergelijkbaar met: Another Life, Locke & Key, Star Trek

Lost In Space ziet de familie Robinson een noodlanding maken op een buitenaardse planeet. Ze vechten tegen alle verwachtingen in om te overleven en te ontsnappen, maar ze worden omringd door verborgen gevaren. Het derde en laatste seizoen komt in 2021.

Glitch

Seizoenen: 3

Afleveringen: 18

Afleveringsduur: 52 minuten

Gelijkaardig aan: Stranger Things, Sense 8, American Horror Story

Glitch volgt een politieagent en een arts die geconfronteerd worden met een emotioneel mysterie waarbij zeven lokale bewoners op onverklaarbare wijze terugkeren uit de dood in topvorm, maar zonder geheugen, proberen ze erachter te komen hoe ze überhaupt zijn gestorven. Er komen geen seizoenen meer aan.

iZombie

Seizoenen: 5

Afleveringen: 71

Afleveringsduur: 41 minuten

Vergelijkbaar met: Santa Clarita Diet, Lucifier, Daybreak

iZombie volgt de medische bewoner die zombie is geworden Olivia Moore, die haar menselijkheid behoudt door hersens te eten in de morge en ontdekt dat ze een griezelig nieuw geschenk heeft voor het oplossen van misdaden. Er komen geen seizoenen meer aan.

Geschreven door Britta O'Boyle.