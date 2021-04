Hoe u een Netflix-profielpincode instelt en specifieke shows verwijdert

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na wat een tijdperk leek zonder echt ouderlijk toezicht aan te bieden, heeft Netflix zijn spel verbeterd door de mogelijkheden van ouders in 2020 te verbeteren.

De grootste en belangrijkste verandering is dat ouders nu pincodes kunnen instellen voor elk individueel profiel in de gezinsgroep. Ze kunnen ook titels filteren die niet geschikt zijn voor de leeftijd van elk kind door de regionale leeftijdsclassificaties te gebruiken in plaats van het vage systeem kinderen en oudere kinderen.

En dat is niet alles. Ouders kunnen zelfs individuele titels verwijderen, dus als er een show is die uw kind echt haat, of een die hen beangstigt, of als er een bepaalde show is waarvan u niet wilt dat uw kinderen ze kijken, kunt u deze verbergen.

Andere nieuwe functies zijn onder meer het uitschakelen van autoplay en het kunnen zien waar uw kinderen naar hebben gekeken.

Als je wilt weten hoe je sommige (of alle) van deze nieuwe functies kunt gebruiken, bekijk dan het proces van elk hieronder. Bij al deze instellingen wordt ervan uitgegaan dat je al individuele profielen op Netflix hebt aangemaakt. Als je dat nog niet hebt gedaan, log dan in op Netflix en ga naar de pagina Profielen beheren. Hier kunt u kiezen voor Profiel toevoegen.

Eerst moet u naar uw accountbeheerpagina gaan. Log in op Netflix op uw desktopbrowser door naar Netflix.com te gaan. Klik op uw eigen profiel om in te loggen op de hoofdpagina.

Zet nu het optiemenu in de rechterbovenhoek neer door op de kleine profielminiatuur met een witte pijl ernaast te klikken. Kies nu voor Account.

Scrol omlaag naar Profiel en ouderlijk toezicht en druk op de kleine naar beneden wijzende pijl naast het profiel waaraan u een pincode wilt toevoegen. Zoek nu Profielvergrendeling en klik op Wijzigen.

Op dit punt wordt u opnieuw om uw wachtwoord gevraagd om er zeker van te zijn dat u het bent. Zodra u dat heeft gedaan, wordt u op een scherm gevraagd om een pincode in te stellen. Klik op het vakje naast Een pincode vereisen voor toegang tot het profiel en stel nu uw viercijferige pincode in. Druk op Opslaan.

Ga naar Netflix.com en log in. Zodra je dat hebt gedaan, zou je al je profielen op de pagina moeten zien. Tik op Profielen beheren.

Je kunt dit punt ook bereiken door in te loggen op Netflix, je eigen profiel te kiezen en vervolgens het optiemenu te laten vallen door op je profielafbeelding in de rechterbovenhoek te klikken. Kies nu voor Beheer profielen.

Elk van de individuele profielen heeft nu een klein potloodpictogram op de afbeelding, klik erop.

Klik op de volgende pagina onder Ouderdomsinstellingen op Bewerken. Op dit punt zal het u waarschijnlijk om uw accountwachtwoord vragen om er zeker van te zijn dat het de accounteigenaar (u) is die toegang probeert te krijgen tot de bedieningselementen.

Nu zie je een balk met de beoordelingen van elk van je landen erlangs. Kies het maximum dat voor dat kind is toegestaan. In het VK kun je kiezen tussen U, PG, 12, 15 en 18.

Druk op Opslaan als je klaar bent.

Op dezelfde pagina als uw leeftijdsfilter hierboven, ziet u een vak onder Titelbeperkingen voor [profielnaam]. Het enige dat u hoeft te doen, is vervolgens de titel typen van de specifieke show of film die u wilt blokkeren. Het begint automatisch een lijst te vullen terwijl u typt, zodat u gemakkelijk kunt klikken op degene die u wilt filteren.

Druk op Opslaan als je klaar bent.

Om de kijkactiviteit van uw kind te zien, gaat u terug naar de hoofdpagina voor accountbeheer door dat menu in de bovenhoek neer te zetten en op account te klikken. Klik op het profiel onder Profiel en ouderlijk toezicht dat u wilt beheren.

Tik op Weergeven bij de optie Activiteit bekijken en je ziet een lijst met shows die in dat profiel zijn bekeken en op welke dagen ze zijn bekeken.

Om te voorkomen dat Netflix aflevering na aflevering automatisch wordt afgespeeld, blijft u in dat menu Profiel en ouderlijk toezicht en kiest u Afspeelinstellingen. Nu kun je automatisch afspelen volgende aflevering en automatisch afspelen voorvertoningen uitschakelen en het zal zowel het automatisch binge-kijken stoppen als het stoppen van voorvertoningen die alleen automatisch op het scherm worden afgespeeld.

Geschreven door Cam Bunton.