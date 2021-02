Hoe Netflix autoplay uit te schakelen voor trailer previews

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft deze "functie" voor automatisch afspelen al lang voor previews die echt vervelend zijn. Ten slotte kun je het uitschakelen, zodat je door de service kunt bladeren zonder dat er een trailer wordt opgestart elke keer dat je stopt bij een film.

Wanneer je Netflix opent, krijg je een startscherm met rijen te zien en kun je direct door de beschikbare films en shows bladeren. Maar terwijl je aan het kijken bent, worden trailers of previews van wat je overweegt te bekijken afgespeeld zodra je pauzeert - zelfs voor een moment.

Dat lijkt misschien handig, maar het is vervelend als je gewoon iets zoekt om naar te kijken. En het is al sinds 2014 een standaardfunctie op Netflix, maar na verschillende klachten van gebruikers in de loop der jaren geeft Netflix eindelijk toe, door je de mogelijkheid te geven om het uit te schakelen. Met andere woorden, u kunt voorkomen dat clips worden afgespeeld terwijl u door het startscherm van Netflix en andere delen van de service navigeert.

Volg deze stappen om de functie voor automatisch afspelen van Netflix uit te schakelen:

Log uit en log vervolgens in op uw Netflix-account via een webbrowser. Selecteer je profielfoto in de hoek. Ga naar Profielen beheren. Kies een profiel. Onder de profielnaam, taal en ouderlijk toezicht zijn er opties voor automatisch afspelen. Haal het vinkje weg bij Volgende aflevering in een serie automatisch afspelen op alle apparaten. Verwijder het vinkje bij "Voorvertoningen automatisch afspelen tijdens browsen op alle apparaten". Pas uw wijzigingen toe, log uit en log weer in bij Netflix.

Deze wijziging wordt van kracht op alle apparaten die u gebruikt om Netflix te kijken.

Opmerking: als je stap zes uitvoert, voorkom je dat Netflix automatisch de volgende aflevering start tijdens het streamen. Hoewel deze optie al jaren bestaat, is de mogelijkheid om te voorkomen dat voorvertoningen automatisch worden afgespeeld, nieuw.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.