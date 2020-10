Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er komt binnenkort een geweldige reeks tv-shows en films op ons af via streamingdiensten.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney + , Now TV en Apple TV + hebben een aantal echte traktaties op ons pad. Dus hier onze topkeuzes van de films en series die naar streamingplatforms komen.

Netflix was de eerste grote streamingdienst die een "originals" -programma startte, nu net Netflix-serie genoemd, waar het zijn eigen shows en films financiert en maakt. Het badges ook sommige programmas als een Netflix-serie voor de Britse markt die mogelijk als eerste op de Amerikaanse tv is verschenen.

Veel, zo niet alle, genoemde series worden gepresenteerd in 4K Ultra HD en met HDR of Dolby Vision op compatibele tvs of systemen.

Beschikbaar: 15 november 2020

In seizoen vier van The Crown keert Oliva Colman terug als Hare Majesteit, waarbij de tijdlijn naar de jaren 80 verandert. Gillian Anderson en Emma Corrin voegen zich bij de cast als respectievelijk Margaret Thatcher en prinses Diana.

Beschikbaar: 25 november 2020

Kurt Russell is terug als kerstman maar nu met Goldie Hawn op sleeptouw als mevrouw Christmas. Het origineel van Netflix is een actie-avontuur voor het hele gezin en zou je in de stemming moeten brengen voor de feestdagen.

Beschikbaar: 8 januari 2021

De vervolgreeks van Karate Kid die begon op YouTube Premium maar werd opgepikt door Netflix, krijgt begin volgend jaar een nieuw seizoen. En er is zelfs al een seizoen 4 aangekondigd.

Net als Netflix heeft Amazon een gezonde selectie van shows van eigen bodem beschikbaar voor Prime-abonnees. Je kunt ze ook tegen een vergoeding bekijken zonder Prime, maar het is een stuk goedkoper om voor een jaarabonnement te betalen en een heleboel andere voordelen te krijgen, waaronder toegang tot de Amazon Music-streamingdienst en gratis de volgende dag - of dezelfde dag in sommige gevallen - levering. Veel van zijn shows worden ook gekocht bij Amerikaanse kanalen voor regionale distributie.

Velen van hen zijn beschikbaar in 4K HDR / Dolby Vision.

squirrel_widget_157589

Beschikbaar: 23 oktober 2020

Borat 2 is exclusief voor Prime dankzij de aanhoudende pandemische omstandigheden en hun invloed op bioscopen. Niet dat we klagen.

Beschikbaar: 16 december 2020

Het sc-fi-epos gaat binnenkort zijn vijfde en laatste seizoen in, en dit keer staat de toekomst van The Belt op het spel.

Beschikbaar: begin 2021

Een derde seizoen gebaseerd op de roman van Neil Gaiman komt later in 2020 uit. Het is het beste om seizoen 1 en 2 in te halen als je dat nog niet hebt gedaan, anders heb je misschien geen idee wat er aan de hand is.

Beschikbaar: 2021

Nog een andere stripboekaanpassing, dit keer in geanimeerde vorm, Invincible is ook meer voor volwassenen dan voor kinderen. Het draait om de zoon van een van de grootste superhelden van de aarde die, nadat hij zijn eigen krachten heeft ontwikkeld, ontdekt dat zijn vader niet zo heldhaftig is als hij beweert.

Natuurlijk zijn Netflix en Amazon Prime niet de enige plaatsen waar je je tv-fix kunt krijgen, Disney + is een relatief nieuwkomer op de streamingmarkt en is sterk begonnen.

Het biedt ook films en tv-programmas in 4K HDR / Dolby Vision.

squirrel_widget_187869

Beschikbaar: start productie 2021

George Lucas film Willow, met in de hoofdrol een jonge Warwick Davis en Val Kilmer, zal binnenkort een gloednieuwe tv-serie voor Disney + afwijzen. De productie begint in 2021 met Jon M Chu (GI Joe: Retaliation, Now You See Me 2) als regisseur. Ron Howard zal uitvoerend produceren, terwijl Davis zal terugkeren als een oudere en wijzere Willow.

Beschikbaar: 30 oktober 2020

Het tweede seizoen van The Mandalorian is bijna hier. De gelijknamige premiejager moet op reis gaan om de Jedi te vinden om ze The Child te bezorgen. We kunnen niet wachten.

Beschikbaar: eind 2020

Mogelijk een van de meest ambitieuze Marvel Studios-projecten, WandaVision houdt de Wanda Mximoff / Scarlet Witch en Vision van The Avengers vast in retro Amerikaanse sitcoms. Zeker, niet alles is wat het lijkt.

Beschikbaar: 17 november 2020

Gemaakt in de traditie van de echt vreselijke, maar erg grappige Star Wars Holiday Special uit 1978, zal deze Lego-short ongetwijfeld fans van de franchise en bakstenen bouwspeelgoed in steken hebben. Het is exclusief voor Disney +.

Nu geeft TV niet-Sky-abonnees toegang tot shows en films op de kanalen van de satellietomroep, allemaal zonder dat ze een maandelijks contract nodig hebben. En aangezien Sky de Britse host van HBO-inhoud is - samen met een hele stapel eigen originele programmering - komen er ook genoeg geweldige series naar Now TV.

Sky Cinema is ook beschikbaar via Now TV voor grote filmreleases, zij het in een maximum van 1080p.

squirrel_widget_148338

Beschikbaar: november 2020

In het derde en laatste seizoen van Tin Star keert de familie Worth (gespeeld door Tim Roth, Genevieve OReilly en Abigail Lawrie) terug naar hun thuisstad om hun verleden onder ogen te zien.

Beschikbaar: 2021

Een moderne hervertelling van Oliver Twist, met in de hoofdrol Sir Michael Caine als Fagin en Game of Thrones Lena Heady als Sikes.

Apple TV + is een relatieve nieuwkomer op het gebied van videostreaming, met een handvol hoogwaardige shows en films die al beschikbaar zijn. Ze zijn vaak ook exclusief voor het platform.

Beschikbaar: 8 januari 2021

De rebelse jonge dichter Emily Dickinson keert terug voor een tweede seizoen van de sitcom van een half uur.

Beschikbaar: TBC 2021

Foundation is gebaseerd op de boeken van Isaac Asimov en sterren Jared Harris (Chernoybl, Mad Men). Het is een waar sciencefiction-epos dat volgt op een groep ballingen die op zoek zijn naar de wederopbouw van de mensheid na de val van het Galactische Rijk.

Geschreven door Rik Henderson.