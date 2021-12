Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eindelijk is er een officiële "first look"-trailer voor de langverwachte Halo TV-serie die drie jaar geleden voor het eerst werd aangekondigd.

Het werd voor het eerst getoond tijdens de Game Awards 2021 en is twee keer zo lang als de teaser-trailer die vorige maand werd onthuld, wat betekent dat dit onze echte eerste blik is op de live-action tv-aanpassing die naar Paramount+ gaat. De trailer is schijnbaar verteld door Doctor Halsey (Natascha McElhone), die Master Chief (Pablo Schreiber) voorbereidt om de grootste hoop van de mensheid te zijn in een oorlog tegen het Covenant.

Halo speelt Bokeem Woodbine, Olive Gray, Charlie Murphy, Bentley Kalu, Natasha Culzac en Kate Kennedy, om er maar een paar te noemen.

De eerste trailer onthult niet veel anders, behalve een glimp van steden, een gigantisch schip en soldaten die zich voorbereiden op de strijd. Het grootste voordeel is dat de show zich lijkt af te spelen rond het begin van de oorlog van de mensheid met het Covenant, terwijl het originele Halo-spel bijna aan het einde is.

De aankomende tv-show is natuurlijk gebaseerd op de Halo-franchise en wordt uitvoerend geproduceerd door Steven Spielberg en ontwikkeld en geschreven door Kyle Killen (Fear Street: Part One - 1994) en Steven Kane (The Closer). Het zal exclusief debuteren op de streamingdienst van ViacomCBS ergens in 2022, het werd voor het eerst aangekondigd in 2018 als een Showtime-serie voordat het meerdere COVID-19-gerelateerde productievertragingen opliep.

