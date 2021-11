Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

LAGUNA BEACH, USA (Pocket-lint) - MediaTek zal de vlaggenschip-smart-tv-markt betreden, met de aankondiging van zijn Pentonic 2000-chipset met ambities die verder gaan dan zijn vlaggenschip mobiele ( Dimensity ) en computerplatforms ( Kompanio ).

Hoewel MediaTek al chipsets levert in een enorm scala aan huidige televisies, zet Pentonic 2000 een nieuwe maatstaf. Het is van cruciaal belang dat het een 8K-resolutie ondersteunt met een verversingssnelheid tot 120 Hz (of 144 Hz voor gaming-pc-hardware) en de nieuwste Dolby Vision HDR- en Dolby Atmos-audiotechnologieën.

Pentonic 2000 "integreert krachtige AI-engines, MEMC, VVC-decodering en beeld-in-beeld-technologie", luidt de officiële release van MediaTek. Dat betekent ondersteuning voor kunstmatige intelligentie, motion smoothing en complexe decodering.

VVC is ook wel bekend als H.266, de nieuwste standaard voor videocompressie, die een game-changer zou moeten zijn voor het leveren van hoogwaardige streams bij kleinere pakketgroottes. Pentonic 2000 is de eerste commerciële 8K tv-chip met deze ondersteuning.

Dankzij Picture-in-Picture en Picture-by-Picture-ondersteuning kunnen meerdere mediabronnen tegelijkertijd worden gestreamd, wat ongetwijfeld ondersteuning zal bieden voor verschillende tv-besturingssysteemplatforms.

Dus wanneer zullen we Pentonic 2000-tvs zien aankomen? Er is geen woord over welke sets de chip precies zullen gebruiken, maar het bedrijf verwacht ergens in 2022 8K-vlaggenschepen wereldwijd te leveren. Aangezien het handelsmerk in 2019 werd geregistreerd, is het duidelijk lang in de maak geweest.