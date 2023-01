Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Terwijl CES 2023 volledig van start gaat, heeft LG Display zijn nieuwe OLED-paneeltechnologie van de derde generatie aangekondigd die in toekomstige tv's zal verschijnen.

Met behulp van wat het de META-technologie noemt, is het nieuwe paneel in staat tot een nog grotere helderheid dan het huidige EX-paneel dat vorig jaar werd onthuld - tot 60 procent helderder, in feite. Dit betekent volgens LG dat het een piekhelderheid van 2.100 nit kan bereiken. Dit is helderder dan "elke andere TV op de markt".

In combinatie met de diepe zwartniveaus waar OLED bekend om staat, maakt dit extreme contrasten en HDR-prestaties mogelijk.

De R&D-tak van LG beweert ook dat het nieuwe paneel een 30 procent bredere kijkhoek biedt dan conventionele OLED-schermen.

LG's META-technologie werkt met een Micro Lens Array - een laag van kleine bolle lenzen die de lichtuitstraling maximaliseert. Het verbetert ook de energie-efficiëntie met 22 procent, omdat het dezelfde helderheidsniveaus kan weergeven als huidige tv's, maar met minder stroomverbruik.

De microlenzen zijn zo klein (micrometer) dat er 42,4 miljard van worden gebruikt op een 77-inch 4K OLED TV paneel - meer dan 5.000 per pixel. Hierdoor is er geen lichtverlies of interne reflecties die het beeld aantasten.

Daarnaast maakt LG Display gebruik van een META Booster-algoritme dat de helderheid in real-time analyseert en aanpast om HDR-beelden te verbeteren.

LG is van plan de nieuwe OLED-panelen in eerste instantie toe te passen in 55-, 65- en 77-inch 4K-tv's, plus 77- en 88-inch 8K-toestellen, en deze "later" uit te breiden naar andere lijnen. Het is nog niet bekend of dit gevolgen heeft voor de onlangs aangekondigde OLED TV's - zoals de G3, C3 en Signature OLED M series die op CES zijn aangekondigd, of dat we moeten wachten tot 2024.

We brengen een update uit als we meer weten.

Geschreven door Rik Henderson.