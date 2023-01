Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG heeft zijn eerste TV aangekondigd die alle content draadloos ontvangt.

De LG Signature OLED M is volledig draadloos (behalve voor stroom). Hij maakt gebruik van wat LG een Zero Connect mediabox noemt, waar je je apparaten op aansluit, of dat nu spelconsoles zijn, een kabel- of satelliettelevisiebox of een andere video- of audiobron. De box stuurt vervolgens tot 4K 120Hz beelden door naar de TV.

Het toestel zelf wordt geleverd in slechts één schermformaat - 97 inch - en is dus nogal niche, maar ideaal voor bijvoorbeeld een thuisbioscoopopstelling. Het wordt geleverd met LG's "One Wall" ontwerp, wat betekent dat de geïntegreerde beugel vlak tegen de muur zit zonder zichtbare tussenruimte.

LG beweert dat het een nieuw draadloos algoritme heeft ontwikkeld dat het optimale transmissiepad identificeert. Dit zorgt ervoor dat de inhoud wordt gestreamd met de beste kwaliteit, ongeacht of de omgeving verandert - zoals mensen die door de kamer bewegen.

Bovendien beschikt de Zero Connect box over spraakherkenningstechnologie, zodat hij kan worden bediend met gesproken commando's.

De LG Signature OLED M maakt deel uit van de aanwezigheid van het bedrijf op CES 2023, met een eenheid op de LG-stand op de show. Pocket-lint brengt je de komende dagen meer, inclusief onze eigen foto's van de TV.

Geschreven door Rik Henderson.