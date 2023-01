LG OLED C3 leidt 2023 TV line-up, debuteert op CES

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG toont deze week op CES 2023 zijn 2023-serie OLED-tv's en heeft verschillende modellen en hun nieuwste functies aangekondigd.

Koploper is de vervanger van LG's populairste OLED TV-serie, de LG C3 OLED evo.

Hij draait op een nieuwe α9 AI Processor Gen6-chipset die beschikt over deep-learning AI-technologie voor meer details en diepte, terwijl de nieuwste AI Picture Pro-technologie nu verschillende objecten in een beeld kan herkennen, zoals een gezicht, om het beeld dienovereenkomstig aan te passen.

AI Sound Pro-technologie is ook opgenomen in de nieuwe processor, die kan helpen om tot 9.1.2-geluid te leveren via het ingebouwde luidsprekersysteem van een tv.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De G3 OLED evo serie krijgt ook LG's nieuwe Brightness Booster Max technologie, met claims dat de lichtcontrole en boosting algoritmes tot 70 procent helderdere beelden kunnen bereiken.

Er zal ook een nieuw Z3-model aan het assortiment worden toegevoegd, terwijl alle nieuwe tv's zijn voorzien van een vernieuwde webOS-ervaring met "quick cards" om sneller bij content en diensten te komen. Er komen ook gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van kijkgeschiedenis en -gewoonten.

Ze zullen allemaal naadloos integreren met LG's 2023 soundbar serie, en ondersteunen HDMI 2.1a via meerdere poorten.

De 2023 OLED TV-serie van LG zal te zien zijn op de stand van LG op CES. We zullen er zijn om het te bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.