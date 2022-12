Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De CES-plannen van LG blijven naar voren komen, met de aankondiging dat een hele reeks nieuwe, premium Signature-apparaten en -toestellen er in levende lijve bij zullen zijn.

Voor dan keuken, zal er een nieuwe koelkast, wasmachine en droger paar, magnetron en conventionele oven - elk met de nieuwste slimme functies.

Tijdens de show zullen ook een nieuwe Signature OLED-tv, een wijnkoelkast, een luchtreiniger en een nieuwe airconditioner te zien zijn. Ze zullen allemaal te zien zijn in een speciale LG Signature Zone op de stand van LG in Las Vegas vanaf 5 januari.

De LG Signature 4-deurs koelkast met Franse deur wordt geleverd met Dual InstaView. Dit betekent dat beide bovendeuren met een simpele klop transparant kunnen worden om te laten zien wat er in de koelkast zit.

De wasmachine en droger hebben elk een 7-inch LCD-touchscreen, terwijl de magnetron ook een InstaView-deurpaneel heeft.

De LG Signature dubbele oven heeft ingebouwde camera's zodat u de voortgang van uw baksel kunt zien, plus automatische tijd- en temperatuurinstelling.

"LG Signature toestellen van de tweede generatie combineren onze exclusieve technologieën, een reeks verbeterde functies voor gemak en efficiëntie en een prachtig, modern design voor een slim, duurzaam en luxer leven thuis," aldus de president van LG Electronics home appliance and air solutions, Lyu Jae-cheol.

Geschreven door Rik Henderson.