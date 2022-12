EE Pocket-lint Awards 2022: Televisie van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In de televisiecategorie van de EE Pocket-lint Awards strijden bekende namen om de toppositie, waarbij de grote namen hier vertegenwoordigd zijn.

Hoewel OLED domineert, is dat niet de enige tv-technologie die vertegenwoordigd is, want LED-systemen blijven geweldige ervaringen bieden. Maar er is meer aan een TV dan alleen het paneel - de slimme technologie die het biedt en alles aan de softwarekant maken allemaal het verschil tussen een geweldige TV en de beste TV.

Televisie van het jaar: LG OLED evo C2

LG is niet vreemd aan het winnen van prijzen voor zijn televisies en met LG Display dat veel van de panelen produceert die worden gebruikt in toptelevisies, is het geen verrassing dat het thuisteam als winnaar uit de bus komt.

De C2 is niet het topmodel van LG, maar hij vertegenwoordigt het buigpunt waar prestaties en waarde elkaar ontmoeten: hij levert adembenemend mooie beelden zonder dat u te veel betaalt voor het design. Belangrijk is dat webOS een geweldige ervaring blijft leveren en dat de verbeterde helderheid echt doorschemert.

Zeer geprezen: Sony A95K

De Sony A95K zat LG dit jaar op de hielen, en krijgt onze eervolle vermelding voor zijn eerste QD-OLED scherm - een TV die het beste van OLED en QLED technologieën combineert.

En hoewel er geen twijfel over bestaat dat het helderdere QD-OLED paneel een doorslaand succes is in de A95K, is het eigenlijk de verwerking door Sony die hier de hoofdrol speelt. Het resultaat is een uitstekende beeldprestatie bij HDR- en SDR-bronnen, met uitzonderlijke kleurverwerking en de beste beweging in zijn klasse - en niet te vergeten audiomogelijkheden die ver uitstijgen boven wat je van tv-geluid zou verwachten.

De beste van de rest

De categorie TV's is bezaaid met grote namen. De Samsung QN95B Neo uit zijn QLED-reeks blijft indruk maken met connectiviteit, kleurvolume en helderheid, maar Samsung staat ook op de shortlist met zijn eerste OLED TV, de Samsung S95B. Panasonic staat vooral bekend om zijn door Hollywood gesteunde processing, waarbij de Panasonic LZ2000 een geweldige prestatie biedt voor filmliefhebbers. De Philips OLED 807 biedt niet alleen een geweldige beeldkwaliteit, maar ook meeslepend Ambilight, wat een vaste favoriet blijft bij klanten.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Chris Hall. Bewerken door Verity Burns.