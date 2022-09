Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG heeft een update aangekondigd van wat het de Gaming Shelf op zijn nieuwste TV-modellen noemt, met een paar nieuwe streamingdiensten die eraan komen.

Als eerste is er Blacknut, die een ietwat niche bibliotheek van 500 PC en console games beschikbaar heeft om direct te streamen, veel van hen cult klassiekers en interessante indie opties. Die zullen volgens LG ergens in september aan de Gaming Shelf worden toegevoegd.

-

Dan, in november, zal Utomik worden toegevoegd, een grotere streaming service die opmerkelijk is omdat het een van de reeds opgenomen op Samsung's onlangs gelanceerde Gaming Hub, aanwezig op al haar 2022 monitoren en tv's.

Uiteraard zal alleen het Utomik Cloud-gedeelte van Utomik beschikbaar zijn, wat nog eens meer dan 100 games betekent, waarmee LG's streambare bibliotheek op een behoorlijk gezonde plaats komt.

De veranderingen zijn volgens LG van toepassing op alle tv's met webOS 6.0 en webOS 2022, en zullen ook de Gaming Shelf toevoegen aan het startscherm, waardoor deze op een vergelijkbare manier toegankelijk is als de Hub van Samsung, prominent vanuit het hoofdmenu van de tv.

In elk geval, om toegang te krijgen tot deze streaming platforms is alles wat je nodig hebt een geldige account en een controller om te koppelen met je tv, wat bevestigt dat we zeker op het punt staan om echt wijdverspreide geïntegreerde game streaming op tv's te zien.

LG had al Google Stadia en enkele Nvidia GeForce Now-opties op zijn tv's, dus als het Xbox Cloud Gaming kan toevoegen, het belangrijkste ontbrekende stuk, zal het een sterk platform hebben om te concurreren met dat van Samsung.

Geschreven door Max Freeman-Mills.