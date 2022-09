Flexibele OLED eindelijk zinvol met een overvloed aan aanpasbare beeldschermen op IFA 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een van de beste dingen aan technologie shows is dat je een blik in de toekomst krijgt. Je loopt door de hallen, verorbert de persberichten en verwondert je over de technologie van vandaag, maar het zijn de kleine details over morgen die altijd het meest boeiend zijn.

Op IFA 2022 lijkt het er eindelijk op dat we dat moment voor flexibele OLED apparaten hebben bereikt.

OLED is een interessant geval. Ik herinner me dat ik in 2008 de Sony OLED XEL-1 zag, de 11-inch Sony TV die de eerste OLED TV was die je in Europa kon kopen, rond de tijd dat de OLED-hype in de consumentenmarkt echt losbarstte.

Sindsdien hebben we elk jaar concepten en demonstraties gezien van wat je zou kunnen doen met deze displaytechnologie die een flexibel paneel gebruikt in plaats van iets dat op glas is geplakt.

We hebben FOLED, P-OLED en vele andere dingen in vele andere vormen gezien, waarbij LG vaak de grootste voorstander was van de mogelijkheden van plooibare OLED-schermen. Dat is niet verwonderlijk, want zij produceren de meeste van die displays.

Dat is het mooie van een beurs als IFA - je hebt LG Electronics dat zijn consumentenproducten laat zien en LG Display dat deze panelen in verbazingwekkende vormen laat zien. En nu wordt het allemaal duidelijk.

Een van de dingen die de meeste indruk op ons hebben gemaakt tijdens IFA 2022 is de LG OLED Flex, een 42-inch scherm dat echt bedoeld is voor gamers en waarmee je het met één druk op de knop kunt veranderen van plat in gebogen.

Dat betekent dat het geweldig kan zijn om tv te kijken, maar gebogen tijdens het gamen om het meeslepender te maken. Het is een scherm voor meerdere doeleinden, ideaal voor een slaapkamer of studentenkamer waar je het beste van twee werelden wilt. Je krijgt je cake en je kunt hem opeten.

LG is niet het enige bedrijf dat met zo'n monitor pronkt: Corsair heeft de Xeneon Flex, een 45-inch monitor met dezelfde functies - maar zie niet over het hoofd dat ook deze is voorzien van een LG Display-paneel.

We zien al jaren gebogen beeldschermen - Samsung heeft een enorme run gehad met het aanbieden van gebogen tv's - maar het is de mogelijkheid om te transformeren die nu bij ons is en dat is wat het verschil maakt.

Het zijn echter niet alleen tv's. IFA 2022 heeft ook een prijskaartje gehangen aan de Asus Zenbook 17 Fold OLED, een laptop die in feite alleen maar uit beeldschermen bestaat, waarbij je in het midden een 17-inch uitklapbaar paneel krijgt, dat je de optie geeft om te kiezen hoe je het gebruikt.

Nogmaals, het is geen volledig nieuw idee, aangezien de Lenovo ThinkPad X1 Fold oorspronkelijk in 2020 landde, maar ook is bijgewerkt naar een tweede-gen versie op IFA 2022. Dat betekent dat er keuzes zijn voor de opvouwbare laptop die u zou kunnen kiezen.

Door de komst van opvouwbare monitoren en opvouwbare laptops lijken opvouwbare telefoons misschien een beetje passé, maar dat zijn ze echt niet. We weten dat Samsung graag experimenteert en de Galaxy Z Flip en Z Fold-toestellen voelden een beetje als een experiment - maar we zitten nu in de vierde generatie en opvouwbare toestellen beginnen uit de tech-fanzone door te breken naar de echte wereld.

We zien elk jaar een toenemend aantal opvouwbare telefoons verschijnen, die met elke stap steeds beter worden - hoe lang kan het nog duren voordat Apple de stap zet en het hele ding positief mainstream maakt?

Dit voelt als het kantelpunt na een decennium van demo's van deze schermen. Het begint allemaal duidelijk te worden, want de technologie die het mogelijk maakt om je beeldscherm te buigen is meer dan een beetje wetenschappelijke fantasie, het is een wetenschappelijk feit.

Geschreven door Chris Hall.