LG onthult 's werelds eerste buigbare OLED-tv op IFA 2022

(Pocket-lint) - LG heeft IFA 2022 aangegrepen om een zeer interessante nieuwe TV te onthullen - de LG OLED Flex, de eerste buigbare OLED TV op de markt.

De aankondiging komt vlak na de presentatie van een buigbare gaming-monitor door Corsair op de Gamescom, en geeft aan dat schermen die kunnen wisselen tussen plat en buigen wel eens van blijvende aard zouden kunnen zijn.

De LG OLED Flex is een 42-inch tv die er duidelijk op is gericht om gamers te verleiden met de belofte van buigbare immersie wanneer ze dat willen, maar platscherm eenvoud wanneer dat de voorkeur heeft. Dit wordt bereikt met een knop op de afstandsbediening, in plaats van een handmatige aanpassing.

Een welkome bijkomstigheid is dat je niet hoeft te kiezen tussen twee vaste standen - er zijn twintig krommingsniveaus, wat betekent dat je niet vastzit aan het maximum van 900R als je de voorkeur geeft aan een zachtere kromming.

Dat betekent ook dat je het kunt aanpassen voor verschillende games, waardoor het ideaal is voor mensen die voortdurend van genre wisselen, aangezien een managementsim of strategiespel niet zoveel baat heeft bij kromming als een shooter of racer.

De grens tussen een tv en een gamingmonitor is hier in feite behoorlijk vaag, gezien de responstijd van 0,1 milliseconde, de verversingssnelheid van 120 Hz en de ondersteuning voor VRR, die er allemaal voor zorgen dat dit apparaat prima samengaat met een next-gen console als de PlayStation 5.

Een antireflecterende coating moet het nog minder storend maken om in een lichte kamer te spelen, terwijl de standaard in hoogte en kantelhoek verstelbaar is - nogmaals, klinkt een beetje als een monitor, nietwaar?

De LG OLED Flex wordt op IFA in Berlijn getoond, maar LG geeft vooralsnog geen details over wanneer het toestel beschikbaar zal zijn, of hoeveel het zal gaan kosten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.