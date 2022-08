Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We zagen LG's mammoet vlaggenschip TV voor het eerst op CES, en nu komt hij eindelijk op de markt.

De 97-inch LG OLED G2 Evo neemt het beste van LG's OLED-technologie en schaalt het op tot een verbluffende grootte.

LG's 2022 OLED line-up bestrijkt nu een enorm scala aan formaten, van een petite 42-inch tot aan dit nieuwe beest.

Het merk toont het nieuwe model als onderdeel van zijn uitgebreide premium TV line-up op IFA 2022.

Het toestel maakt gebruik van LG's Alpha 9 Gen5 AI-processor en geavanceerde beeldalgoritmes om een optimale kwaliteit te bieden, wat cruciaal is op een dergelijke schaal.

Het toestel profiteert ook van een superdun, flush-to-the-wall-ontwerp, dat de bioscoopervaring thuis nabootst.

Het is echter niet de enige super-premium televisie die het bedrijf op IFA toont, het heeft ook een monsterlijke 136-inch 4K Micro-LED set om te laten zien. De gigantische Micro-LED-tv maakt gebruik van een modulair ontwerp en pixels van micrometerformaat.

Als 4K niet genoeg is voor uw veeleisende oogballen, geeft u misschien de voorkeur aan LG's 88-inch 8K Signature OLED, die ook te zien zal zijn.

LG heeft nog geen prijzen genoemd, maar we verwachten dat al deze kolossen serieuze prijskaartjes zullen hebben.

De 97-inch G2 Evo zal binnenkort wereldwijd verkrijgbaar zijn, de exacte data worden in de komende weken bekendgemaakt.

Geschreven door Luke Baker.