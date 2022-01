Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG verdubbelt gaming met zijn mid-tier OLED-tv-assortiment voor 2022.

Het LG C2 OLED TV-assortiment, aangekondigd als onderdeel van de CES 2022-productreeks, bevat een 42-inch versie – een primeur voor OLED-technologie – waarvan wordt beweerd dat het ideaal is voor console- en pc-gamers.

Het voegt zich bij 48-, 55-, 65-, 77- en 83-inch schermformaten in de komende serie en werkt op dezelfde manier op de nieuwe LG α 9 Gen 5-processor. Dit omvat betere opschaling en verbeterde audio, met virtueel 7.1.2 surround-geluid uit de ingebouwde luidsprekers.

De smart TV-functionaliteit is ook verbeterd, waarbij webOS 22 persoonlijke profielen introduceert, terwijl NFC Magic Tap ervoor zorgt dat je heel gemakkelijk je mobiele scherm op het display kunt spiegelen.

Er is ook een nieuwe functie voor het delen van kamer naar kamer, die de inhoud van de ene LG TV naar een andere in hetzelfde huis streamt via Wi-Fi. Dit is inclusief satelliet- of kabelprogrammering, dus je hebt geen aparte set-top-box nodig.

Wat gaming betreft, zijn er nieuwe functies zoals meer HDMI-poorten die HDMI 2.1 ondersteunen (maximaal vier op een model), plus een speciaal game-optimalisatiemenu dat gemakkelijke toegang geeft tot een nieuwe donkere kamermodus. Dit verschuift de helderheid van de tv, afhankelijk van of je de lichten aan of uit hebt staan tijdens het spelen.

Het game-optimalisatiemenu geeft ook sneller toegang tot instellingen voor G-SYNC-compatibel, FreeSync Premium en variabele verversingssnelheid (VRR). Een nieuwe sportpreset voegt zich bij de bestaande varianten voor first-person shooter, role-playing en real-time strategiespellen.

Sommige van de LG C2 OLED-modellen gebruiken ook het nieuwste OLED Evo-paneel van het bedrijf.

Pocket-lint is deze week aanwezig op CES 2022 in Las Vegas, we brengen je meer als we het krijgen.