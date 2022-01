Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG heeft de vernieuwing van het tv-assortiment voor 2022 aangekondigd, met de G2 OLED Evo-hemelbekleding, die een grotere en helderdere ervaring biedt dan OLED ooit eerder heeft geleverd - tot maar liefst 97-inch groot, waardoor het tot nu toe het grootste OLED-paneel voor consumenten ooit is.

Ook verkrijgbaar in de typische 55-, 65- en 77-inch modellen volgens de voorganger van de serie, wordt de G2 OLED ook geleverd in een 83-inch variant mocht die 97-inch kolos te veel zijn voor uw woonkamer (en, de meeste waarschijnlijk uw portemonnee).

Maar de G2 OLED gaat niet alleen over groot zijn, het gaat ook over helder zijn. De OLED Evo-technologie, zoals opgenomen in het eerdere G1 OLED Evo-model , heeft de lat hoger gelegd met de introductie van een nieuwe Alpha 9 Gen 5-processor, die volgens LG zijn handelsmerk Brightness Booster-technologie kan leveren om "nog meer helderheid te leveren door verbeterde warmte dissipatie en een meer geavanceerd algoritme".

Als de G1 OLED Evo niet al helder genoeg was, slaagt de G2 OLED erin om een stap verder te gaan, en bevestigt zijn belang in de markt waar concurrenten, zoals Samsung - dat zojuist zijn Micro LED-concurrenten ook op CES 2022 heeft aangekondigd - blijven pushen de grenzen in de helderheidsoorlogen.

Met een aantrekkelijk vlak tegen de muur ontwerp, maken de superslanke vorm en de zeer doordachte esthetiek van de G2 OLED het een opvallend scherm. Er is ook een dunnere rand dan de vorige generatie, voor een nog meeslependere kijkervaring – hoewel hij nog niet helemaal randvrij is.

Ons favoriete smart-tv-systeem dat er is, webOS, komt ook in versie 22 en introduceert persoonlijke gebruikersprofielen voor aangepaste kijkervaringen. Er is zelfs de introductie van LG Fitness, het allereerste gezondheidsplatform, met interactieve HIIT-workouts en stretching-programma's.

Nog geen woord over prijzen, maar dat 97-inch model zal in het bereik van tientallen duizenden zijn. De 83-inch zal niet ver achterblijven, als we moeten speculeren, terwijl de 55- en 65-inch modellen naar onze beste schatting ergens in en rond het bereik van £ / $ 3000 binnen het acceptabele kunnen vallen. Meer info zoals we die hebben in dat opzicht.

Lager in het assortiment introduceert LG ook de C2-serie, die zes schermformaten omvat - waaronder 's werelds eerste 42-inch OLED (samen met de 48-, 55-, 65-, 77- en 83-inch modellen). Er wordt dezelfde paneeltechnologie aangeboden als in de G2 OLED Evo, verwacht gewoon verschillende ontwerpen in deze stapsgewijze reeks, zoals typisch is voor LG's assortiment.