(Pocket-lint) - LG Display heeft zijn flexibele OLED-oplossingen in conceptvorm onthuld - inclusief de Virtual Ride indoor stationaire fiets en Media Chair geïntegreerd entertainmentcentrum - voorafgaand aan CES 2022 , die op 5 januari 2022 van start gaat.

LG pronkt al lang met zijn flexibele OLED-panelen in verschillende oplossingen, zoals de OLED TV R - in feite een opgerolde tv in een doos die zichzelf met een druk op de knop motoriseert tot een volledige flat-panel tv-vorm - en voor 2022 volgt het een bredere conceptuele benadering.

De Virtual Ride indoorfiets heeft drie echte 55-inch OLED-schermen voor en boven de rijder, om een allesomvattend perspectief te geven. Hoewel dat voor sommigen misschien een beetje buiten de deur lijkt , zou het perfect passen in al populaire virtuele rij-opstellingen, zoals Zwift, waar gebruikers een fietstrainer kunnen gebruiken om realistisch door virtuele landen te trappen zoals weergegeven op het scherm.

Natuurlijk is de belangrijkste reden voor LG's interesse hier om te laten zien dat zijn flexibele OLED-panelen de beste in de branche zijn en, inderdaad, de meest flexibele. De panelen van de virtuele rit "komen samen om één groot, gebogen, r-vormig scherm te vormen [dat] een krommingsstraal heeft die 500R bereikt, of een straal van 500 mm, [wat] de meeste is van de bestaande grote schermen", leest fragmenten uit Het persbericht van LG Display.

Het andere nieuwe concept, de Media Chair, is iets minder radicaal, maar zeker praktisch. Het is een fauteuil met geïntegreerd, gebogen 55-inch OLED-tv-scherm, bijna als een chique vliegtuigstoel die u in uw huis zou kunnen plaatsen. Hier heeft het "scherm een krommingsstraal van 1.500R, de optimale hoek voor de gebruiker, evenals de ingebouwde geluidstechnologie van het bedrijf Cinematic Sound OLED (CSO), waarmee het scherm kan trillen om zijn eigen geluid te maken zonder het gebruik van externe luidsprekers", zegt LG. Heel chique.

Deze concepten zijn natuurlijk precies dat: concepten. Inderdaad, LG's interessantere CES 2022-lanceringen zullen waarschijnlijk zijn wat de Koreaanse gigant hierna zal aankondigen. Het bedrijf belooft de introductie van "nieuwe OLED-schermen ... en hoogwaardige LCD-schermen." Dus verwacht opnieuw vooruitgang in tv-technologie.