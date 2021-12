LG Objet en StandbyMe lifestyle-tvs debuteren op CES 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG heeft twee lifestyle-tvs aangekondigd die in januari volledig zullen debuteren op CES 2022.

De LG Objet TV (65Art90) is een 65 inch OLED-set met een canvas hoes die met een druk op de knop omhoog of omlaag gaat. Hierdoor kan het scherm worden verborgen wanneer het niet in gebruik is.

Bovendien kun je, net als de zeer dure OLED R oprolbare tv die eerder dit jaar werd uitgebracht, gewoon een deel van het scherm laten zien en een samengestelde selectie van functies weergeven, zoals de datum en tijd. Als alternatief zou het gewoon de functionaliteit voor het afspelen van muziek kunnen tonen.

In de volledige weergavemodus lijkt de tv veel op de andere premium-sets van LG , met behulp van een evo OLED-paneel. De hoes maakt gebruik van Kvadrat-stof, met drie verschillende kleuren beschikbaar: beige, redwood en groen.

De andere tv in de line-up is de LG StandbyMe. Het is meer een 27-inch entertainmentcentrum dat van kamer naar kamer kan worden verplaatst dankzij het feit dat het op batterijen werkt. Er is genoeg stroom voor maximaal drie uur voordat hij moet worden opgeladen.

Het display kan worden gedraaid, zodat je net zo gemakkelijk een TikTok-video als een Netflix-programma bekijkt, en de hoogte is verstelbaar.

Er wordt een houder meegeleverd die aan de bovenkant van het scherm zit, zodat u uw mobiele apparaat kunt aansluiten om videogesprekken te voeren met vrienden en familie.

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend. We hopen beide tvs in te halen wanneer we volgende maand CES bezoeken.