LG Smart TV-bezitters krijgen 3 maanden gratis Apple TV+

(Pocket-lint) - LG werkt samen met Apple om drie maanden gratis Apple TV+ aan LG Smart TV-bezitters aan te bieden.

Gebruikers van compatibele LG TV-modellen die zijn uitgebracht van 2016 tot vandaag - dat wil zeggen. degenen die de Apple TV+ app kunnen downloaden, kunnen zich vanaf 15 november aanmelden voor de streamingdienst. Als je dat op die dag doet, krijg je gratis toegang tot half februari 2022.

Als alternatief kunt u zich op elk moment aanmelden tot 13 februari. De drie maanden zijn dan gratis beschikbaar vanaf de datum waarop u zich aanmeldt.

Na deze tijd kunnen abonnees de service blijven gebruiken met het gebruikelijke betaalde lidmaatschapsplan. Dit kost £ 4,99 / $ 4,99 / € 4,99 per maand .

Deze aanbieding is alleen voor nieuwe abonnees, maar is beschikbaar in 80 landen, waaronder het VK, de VS en Centraal-Europa - in principe overal waar Apple TV+ actief is.

Apple TV+ is de thuisbasis van de geweldige Ted Lasso en Foundation, de nieuwste serie die aan het platform is toegevoegd. De sci-fi-show is gebaseerd op de romans van Isaac Asimov en heeft hoofdrollen voor Jared Harris (Tsjernobyl, Mad Men) en Lee Pace (The Hobbit, Guardians of the Galaxy).

Helaas zijn niet alle LG-tvs tussen 2016 en 2021 compatibel. Zo zit er geen Apple TV+ app op de LG OLED E6 . We weten het omdat het een tv is die we regelmatig gebruiken.