(Pocket-lint) - Vanaf eind oktober 2021 lanceert LG een functie waarmee al zijn 4K- en 8K- smart-tvs voor 2020 en 2021 automatisch kunnen overschakelen naar de Filmmaker-modus bij het bekijken van Prime Video- inhoud.

LG, in een verklaring aan Pocket-lint, zei: "Filmmaker Mode is ontworpen om de visuele intentie van de maker van de inhoud te behouden, waardoor de kijkervaring thuis zo dicht mogelijk bij die van een daadwerkelijke bioscooprelease komt."

Wat de Filmmaker-modus eigenlijk doet, is het uitschakelen van de beeldverwerkingsfuncties die standaard zijn ingeschakeld op de meeste moderne smart-tvs. Terwijl sommigen het uiterlijk van bewegingsverzachting en beeldverscherping waarderen, vinden anderen dat het afbreuk doet aan de kijkervaring, vooral bij het kijken naar films.

Amazons Prime Video biedt onderdak aan een uitgebreide selectie films en shows, waaronder een aantal geweldige originele inhoud zoals The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, The Tomorrow War en de langverwachte aankomende serie The Wheel of Time.

Het assortiment UHD-tv s van LG bevat een reeks functies zoals Dolby Vision IQ , dat de beeldinstellingen aanpast op basis van het contentgenre en omgevingslicht, en Dolby Atmos dat gedetailleerd ruimtelijk surround-geluid mogelijk maakt.

Als je merkt dat je geniet van de bewerkte look voor tv-uitzendingen, maar deze liever niet gebruikt voor films en series van hoge kwaliteit, zul je deze nieuwe vaardigheid ongetwijfeld met open armen verwelkomen.