Disney+ en HBO Max komen naar webOS-tvs van derden

(Pocket-lint) - LG breidde eerder dit jaar de licentie voor zijn webOS smart TV-platform uit naar derde fabrikanten en voorziet hen nu van een grote update.

Tvs van onder meer Blaupunkt, Eko en Polaroid krijgen toegang tot streamingdiensten Disney+ , Vudu, HBO Max , Pandora en Sling TV in de gebieden waarin ze actief zijn.

De firmware-update wordt nu uitgerold, dus alle webOS-tvs van meerdere fabrikanten zouden de nieuwe apps automatisch moeten krijgen. Zo niet, controleer dan de instellingen om de software handmatig te downloaden.

Er zijn verschillende diensten beschikbaar in verschillende landen. DISney+ is bijvoorbeeld beschikbaar in meer dan 20 landen, waaronder het VK, de VS en Centraal-Europa. Vudu is echter alleen beschikbaar in de VS.

HBO Max wordt binnenkort in heel Europa gelanceerd, maar niet in het VK, Duitsland, Italië of Frankrijk vanwege een bestaande overeenkomst met de omroep Sky.

Een deel van de diensten is al beschikbaar op LG s eigen webOS-tvs. Disney+ is bijvoorbeeld toegankelijk sinds de lancering in de VS en het VK.

Andere merken die momenteel webOS-tvs maken, zijn Advance, JSW, Manta, RCA, Seiki en Skytech. Er zijn ook verschillende originele ontwerpfabrikanten: Ayonz, Dualshine, Konka, Silicon Player, Skyworth en Xianyou.