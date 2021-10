Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok-fan, maar je telefoonscherm is gewoon niet groot genoeg voor je smaak? Welnu, als je een huidige LG-tv bezit, komt de video-app voor sociale netwerken eraan.

LG heeft vandaag, 7 oktober 2021, aangekondigd dat al zijn tellies voor 2020 en 2021 - met webOS 5 en andere besturingssystemen sowieso geïnstalleerd - de app beschikbaar zullen hebben via een firmware-update. Dus let op een over-the-air prompt, installeer die en de app zou beschikbaar moeten zijn.

Uw LG TV ouder dan dat? Het is niet allemaal slecht nieuws: het Koreaanse bedrijf stelt dat "[TikTok] de komende maanden ook beschikbaar zal zijn voor 2019 en FHD-tvs" - dus of je nu een 4K Ultra-HD of een kleinere Full HD-set hebt, OLED of NanoCell, tegen het einde van 2021 zou het in de volledige TikTok-modus moeten zijn.

Het webOS-besturingssysteem van LG is al sterk, met toegang tot tal van native apps die sommige andere merken langzamer te verkrijgen zijn - Disney+ bijvoorbeeld - dus de uitbreiding met TikTok versterkt het platform nog meer. Het is echter niet het eerste systeem dat TikTok ontvangt, aangezien Android TV het al enige tijd ondersteunt.

Als je geïnteresseerd bent in LG-tvs, bekijk dan onze vergelijkingsfunctie over de beste sets van het bedrijf .

En als je nieuw bent bij TikTok en meer wilt weten, lees dan onze functie over wat het is en hoe het werkt .