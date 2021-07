LG verlaagt 10% korting op OLED TV-prijzen 2021 om de nederlaag van Engeland Euro 2020 te betreuren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG was een belangrijke sponsor van Euro 2020 en om te rouwen met het verlies van Engeland in de finale, heeft het 10 procent van de prijs van zijn uitstekende OLED-tvs voor 2021 afgenomen.

Dit is een tijdelijke aanbieding, die loopt van 14-27 juli en is beschikbaar op modellen uit de A1-, B1-, C1- en G1-serie. Deze modellen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, 55, 65 en 77 inch - en de A1 en C1 bieden ook een 48-inch model.

Houd er ook rekening mee dat deze kortingen via een vinkje of vouchercode zijn, dus zorg ervoor dat u die korting toepast - en hieronder hebben we de prijzen vermeld voor het 55-inch model, want dat is het populairst in huizen in het VK.

LG OLED A1 55 inch – nu £ 989,99 De A1 is LGs OLED op instapniveau voor 2021, verkrijgbaar in de maten 48, 55, 65 en 77 inch. Het biedt fantastische 4K HDR-kwaliteit, met ondersteuning voor Dolby Vision IQ en Dolby Atmos, maar het is slechts een 60Hz-paneel met de oudere α7-processor, dus ideaal voor filmkijkers in plaats van next-gen gamers. Deze deal is van Amazon UK, vink het 10% kortingsvak aan. Aanbieding bekijken

LG OLED B1 55 inch – nu £ 1169,99 De B1 is een geweldige OLED-optie, met formaten van 55, 65 of 77 inch, en deze keer met een 120Hz-paneel dat 4K HDR ondersteunt, inclusief Dolby Vision IQ en Dolby Atmos. Het heeft ook de oudere α7-processor, maar heeft een mooiere standaard en een sneller verfrissend paneel dan het instapmodel A1. Deze deal is van Currys PC World - gebruik de code 10OFFVIS bij het afrekenen. Aanbieding bekijken

LG OLED C1 55 inch – nu £ 1529,99 De LG OLED C1 is een van de meest indrukwekkende OLED-tvs die je kunt kopen, boordevol met de nieuwste technologieën van LG om de beste prestaties te leveren. Het wordt geleverd in de maten 48, 55, 65 en 77 inch en biedt 4K HDR, met Dolby Vision IQ en Dolby Atmos. Het is een 120Hz-tv, ideaal voor de nieuwste consoles, maar heeft ook de nieuwste en krachtigste α9-processor van LG om betere beelden te leveren dan de B1. Deze deal is van Currys PC World - gebruik de code 10OFFVIS bij het afrekenen. Aanbieding bekijken

LG OLED G1 55 inch – nu £ 1799,99 Bij de LG OLED G1 draait alles om design: terwijl de technische specificatie van het display zelf vergelijkbaar is met die van de C1 - met die α9-processor, 120Hz, 4K HDR, Dolby Vision IQ en Atmos-ondersteuning - is de G ontworpen voor naadloze montage aan de muur . Het is ontworpen om er premium en schoon uit te zien. Verkrijgbaar in 55, 65 en 77-inch, deze deal is van Currys PC World - gebruik de code 10OFFVIS bij het afrekenen. Aanbieding bekijken