(Pocket-lint) - De LG Signature OLED R-tv werd voor het eerst onthuld in januari 2019 en is sindsdien grotendeels ongrijpbaar. De 65-inch oprolbare televisie, die een scherm heeft dat uit een speciale kast komt, is alleen verkrijgbaar in LGs thuisland Zuid-Korea. Dat is tot nu toe.

De fabrikant heeft aangekondigd dat het binnenkort naar het VK komt, met pre-orders vanaf deze week. U kunt echter maar beter gaan sparen, want het kost slechts één pond van £ 100.000.

Om eerlijk te zijn, innovatie is zelden goedkoop en de Signature OLED R is ongeveer net zo innovatief als ze zijn.

Het 65-inch 4K HDR-scherm kan worden opgerold om volledig in de kast te worden verborgen, of kan worden ingesteld om een aanraking te laten zien voor, wat LG Line View noemt.

Hierdoor kunnen eigenaren belangrijke informatie zien, zoals het weer, de tijd en notificaties, zonder dat ze het hele scherm naar voren hoeven te halen.

In de modus "Volledige weergave" werkt het net als elke normale LG OLED-tv.

We hebben het zelf in actie gezien, tijdens CES 2019 in Las Vegas en we zijn behoorlijk onder de indruk. Misschien niet £ 99.999 aan onder de indruk, maar het is zeker een punt van discussie.

Geïnteresseerde miljonairs kunnen de Signature OLED R nu vooraf bestellen op de officiële site.

Geschreven door Rik Henderson.