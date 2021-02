Het slimme webOS-platform van LG voor gebruik op tvs van andere merken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG zal zijn webOS smart tv-platform in licentie geven aan andere fabrikanten.

Het biedt webOS aan elke smart-tv-fabrikant die de standaard wil overnemen, in de hoop zijn bereik buiten zijn eigen tv-assortiment uit te breiden.

Het platform omvat het UX-ontwerp, inclusief de pop-up van apps op het scherm, evenals spraakgestuurde zoekfunctionaliteit en bediening. AI-algoritmen zijn ook ingebouwd in webOS, die kunnen worden gebruikt door licentienemers.

App-ondersteuning voor LG s webOS is er in overvloed, dus dat moet aantrekkelijk zijn voor andere merken - vooral voor degenen die hun eigen, inhoudrijke systeem missen. Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV en Disney + worden universeel ondersteund, samen met regionale services, zoals Peacock, Hulu, Britbox en BBC iPlayer.

LG heeft tot dusver 20 tv-fabrikanten van over de hele wereld aangemeld, waaronder RCA, Ayonz en Konka. Meer zal op tijd worden aangekondigd.

Het is nog niet bekend of het nieuwe systeem - webOS 6.0 - of een eerdere versie dit jaar op de sets van andere merken zal verschijnen.

"Het webOS-platform is een van de gemakkelijkste en handigste manieren om toegang te krijgen tot miljoenen uren aan films en tv-programmas", aldus Park Hyoung-sei, de president van LG Home Entertainment.

"Door andere fabrikanten te verwelkomen om deel te nemen aan het webOS TV-ecosysteem, zijn we een nieuwe weg ingeslagen die veel nieuwe tv-bezitters in staat stelt om dezelfde geweldige gebruikerservaring en functies te ervaren die beschikbaar zijn op LG-tvs. We kijken ernaar uit om deze nieuwe klanten in de ongelooflijke wereld van webOS TV. "

Geschreven door Rik Henderson.