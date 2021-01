De A1 OLED-tvs van LG zouden geweldig moeten zijn voor mensen met een beperkt budget

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel er tijdens de CES-presentatie veel tamtam werd gemaakt over LGs 2021-reeks premium OLED-tvs , was het meer betaalbare einde een andere zaak. Het werd nauwelijks aangeraakt.

Er komen nu echter meer details naar buiten over de OLED-tvs uit de B1- en A1-serie die later dit jaar in de winkels verschijnen. En in het laatste geval zou het geweldig nieuws kunnen zijn voor degenen die OLED-afbeeldingen met een beperkt budget willen.

Hoewel we nog geen prijzen bij de hand hebben, zullen de LG A1 OLED-tvs tot nu toe de meest betaalbare OLED-sets van de fabrikant zijn.

Zoals Forbes zegt, zijn ze specifiek ontworpen om de technologie "tegen een lagere prijs dan ooit tevoren" aan te bieden. Er zijn echter enkele kanttekeningen.

De sets zullen naar verluidt worden geleverd met HDMI 2.0a-poorten in plaats van HDMI 2.1. Dat zal absoluut prima zijn voor de overgrote meerderheid van tv- en filmkijkers, maar niet zo geweldig voor degenen met een gloednieuwe Xbox Series X / S of PS5.

Bovendien zullen ze 4K 60Hz-panelen gebruiken in plaats van 120Hz - dus nogmaals, ze ondersteunen niet het toppotentieel van next-gen consoles.

Het is echter verkeerd om te zeggen dat ze niet goed zullen zijn voor gamers, aangezien er veel meer gamers zijn met machines van de huidige generatie of een Nintendo Switch (waarvan wordt verwacht dat ze in 2021 zowel Xbox als PlayStation zullen overtreffen). Daarvoor is de A1-serie meer dan goed genoeg.

Zeker, voor velen zal de kans om een OLED te bezitten tegen LED-prijzen waarschijnlijk goed worden ontvangen.

We zullen updaten wanneer we prijzen en releasegegevens hebben.

Geschreven door Rik Henderson.