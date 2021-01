LG-tvs om Google Stadia-cloudgaming ingebouwd te krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG heeft aangekondigd dat Stadia in de tweede helft van 2021 naar zijn nieuwste webOS-tvs komt. Dat betekent dat eigenaren van LG-tvs met ondersteuning geen aparte Chromecast Ultra of ander apparaat nodig hebben om Stadia-cloudgames op hun sets te spelen.

Ze hebben nog steeds een gamecontroller nodig, zoals de officiële Stadia-controller, maar een speciale Stadia-applicatie zal beschikbaar zijn als onderdeel van de slimme functionaliteit van de tv.

Google Stadia is een gamingplatform in de cloud waarmee games kunnen worden gekocht en opgeslagen in een virtuele bibliotheek, klaar om op elk moment te worden afgespeeld. De video van de game wordt via internet naar de tv gestreamd, terwijl controllercodes in de andere richting worden verzonden.

Er is relatief weinig latency of lag en Stadia Pro-abonnees kunnen tot 4K 60fps-beelden en 5.1 surround sound krijgen. Er is ook een gratis Stadia-account beschikbaar, waarmee video op maximaal 1080p met stereogeluid wordt vergrendeld.

Pro-leden krijgen ook toegang tot een selecte groep gratis games per maand .

Bij de lancering is Stadia alleen beschikbaar op tvs met het nieuw aangekondigde webOS 6.0-platform. Het zal ook verschijnen op LG-tvs met webOS 5.0 "later dit jaar". Helaas betekent dit dat het onwaarschijnlijk is dat het beschikbaar zal zijn voor tvs die in 2019 of eerder zijn gekocht.

