LG kondigt nieuwe, efficiëntere G1 OLED tv-serie aan, updates voor C1-serie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG heeft een nieuwe G1 OLED tv-serie aangekondigd op CES 2021 plus updates voor de C1-serie. Alle zijn voorzien van het nieuwste web OS 6.0 smart tv-platform , HDMI 2.1 en de nieuwste generatie Magic Remote met sneltoetsen voor Netflix, Prime Video, Disney +, Google Assistant en Amazon Alexa.

De nieuwe G1-serie volgt op LGs aankondiging van QNED Mini LED-tvs plus LG Displays aankondiging van een nieuw 42-inch paneel . Die laatste aankondiging maakte deel uit van wat LG OLED evo noemt - een naam voor nog efficiëntere OLED-schermen die een betere helderheid bieden voor een hogere helderheid en nog krachtigere en gedetailleerdere beelden dan voorheen.

Een bijgewerkte C1-serie heeft nu een gloednieuw 83-inch model en gaat opnieuw omlaag naar 48-inch. Er is een nieuwe Gallery-standaard verkrijgbaar naast de Gallery Design-beugel als u wilt dat uw tv vrijstaand is in plaats van aan de muur te bevestigen.

Elk van de nieuwe OLED-tvs is voorzien van de nieuwste α (Alpha) 9 Gen 4 AI-processor, ook beschikbaar op de LG QNED Mini LED-tv-modellen QNED99 en QNED95 en LG NanoCell tv-modellen NANO99 en NANO95. Het zit ook in het nieuwe Z1 8K-model.

Een Auto Volume Leveling-functie - onderdeel van een nieuwe versie van LGs AI Sound Pro - zorgt voor een consistent volumeniveau bij het schakelen tussen kanalen of streaming-apps.

De nieuwe panelen voldoen ook aan de lage emissie-eis van Eyesafe, waardoor ze prettig zijn voor het oog - LG beweert dat zijn nieuwe OLED-tvs ongeveer 50 procent minder blauw licht uitstralen dan een premium lcd-tv-paneel van vergelijkbare grootte.

Game Optimizer is beschikbaar op alle 2021 webOS-aangedreven tvs en is compatibel met Nvidia G-Sync en er is ook ondersteuning voor AMD FreeSync.

Geschreven door Dan Grabham.