(Pocket-lint) - De weergavetechnologie-arm van LG heeft een OLED-paneel van de volgende generatie aangekondigd dat kan worden gemaakt in kleinere schermformaten, waaronder 42-inch.

Het biedt ook verbeterde prestaties ten opzichte van de panelen van vorig jaar.

De nieuwe OLED-technologie, die werd onthuld als onderdeel van de CES 2021- line-up van het bedrijf, is in staat tot hogere efficiëntie dankzij een nieuwe laag die aan het scherm wordt toegevoegd. Dit, beweertLG , verbetert de efficiëntie van het paneel met "ongeveer 20 procent" en verbetert daardoor de helderheid - iets waar OLED van oudsher een tweede viool in speelde in vergelijking met backlit-technologieën, zoals Mini LED en LED.

Naast een verhoogde helderheid kan de nieuwe technologie worden gemaakt in een aantal nieuwe schermformaten - 42 en 83 inch. Dit zal ertoe leiden dat het 2021 OLED-tv-assortiment van LG beschikbaar is in verschillende formaten: 42, 48, 55, 65, 77, 83 en 88 inch.

LG Display zal OLED-panelen waar mogelijk ook differentiëren met aanvullende technologieën. Film Cinematic Sound OLED (Film CSO) verandert het scherm in zijn eigen luidspreker en genereert de audio door het scherm zelf te laten trillen en daardoor slankere tv-ontwerpen mogelijk te maken.

LG zal op de virtuele CES van dit jaar (vanaf vandaag) ook een aantal mini-led- tvs aankondigen, die uitstekend contrast kunnen bieden voor mensen zonder OLED-formaat.

Geschreven door Rik Henderson.