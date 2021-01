Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG heeft CES 2021 gebruikt om de nieuwste versie van zijn Magic Remote en smart TV-interface te onthullen, waarbij webOS 6.0 is ingesteld om de gebruiker een vernieuwde look te bieden.

Nadat het besturingssysteem in 2014 voor het eerst werd geïntroduceerd, zal een van de belangrijkste ontwerpwijzigingen binnenkort op LG-tvs verschijnen. Het is nog niet duidelijk of de update alleen van toepassing is op de aankomende modellen, of ook op oudere tvs, maar we zullen een einde zien aan de blade-achtige lijst met apps ten gunste van een meer vierkante lay-out.

Het lijkt ook alsof er ook ruimte zal zijn voor widgets en aanbevelingen, in plaats van alleen een platte lijst. En de toevoegingen zijn niet alleen voorbehouden aan het menuscherm, aangezien LGs Magic Explorer (een verbeterde versie van Magic Link) nog meer informatie kan geven over de acteurs en achtergrond van shows of films op bepaalde kanalen en streaming-apps.

De besturing wordt versterkt door bijgewerkte spraakbesturing via de nieuwste versie van de ThinQ AI, of je nu je huis runt via Alexa van Amazon of Google Assistant.

Zoals je zou verwachten, is er ook een nieuwe Magic Remote voor de 2021-serie, hierboven weergegeven. Dus voor degenen die meer handmatige bediening willen, zijn er een paar tweaks ten opzichte van het model van vorig jaar om op te letten. Het ontwerp zelf is iets vierkanter, voegt speciale knoppen toe om Alexa en Google Assistant wakker te maken en Disney + te starten, en beschikt voor het eerst over NFC, waarmee je inhoud van je telefoon naar je tv kunt slepen met slechts een tik, met behulp van de fantasierijke- genaamd Magic Tap.

Interessant genoeg geeft LG aan dat degenen die van Magic Tap profiteren, ook inhoud kunnen bekijken terwijl ze hun smartphone normaal blijven gebruiken.

Of het allemaal zo magisch werkt in huizen als het merk van LG suggereert, valt natuurlijk nog te bezien, maar de veranderingen lijken op zijn minst enkele welkome tweaks aan het platform en de afstandsbediening toe te voegen.

Geschreven door Conor Allison.