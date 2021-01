Wat is Mini LED? De tv-weergavetechnologie uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG en Samsung zijn enkele van de vele fabrikanten die Mini LED-technologie gebruiken voor aankomende tvs. Er gaan ook geruchten dat Apple de technologie ook voor aankomende MacBooks zal gebruiken. Maar wat is Mini LED en welke voordelen kan het opleveren voor toekomstige televisies en displays?

Is het anders dan de MicroLED TV-technologie die ook door Samsung wordt gebruikt?

We leggen het hier goed uit.

Net als MicroLED is de term "Mini LED" of "Mini-LED" de laatste tijd veel opgedoken. In tegenstelling tot die technologie heeft "Mini LED" echter betrekking op de achtergrondverlichting en niet op de pixels van het beeldscherm.

Het maakt gebruik van tienduizenden miniatuur LED-lampen die achter het LCD-substraat in een display zitten. Ze worden gecombineerd met lokale dimzones om een nauwkeurigere verlichting te bieden in heldere gebieden en betere zwartniveaus in donkere delen van een foto.

Het verschil tussen Mini LED en eerdere directe achtergrondverlichtingstechnologieën is dat, omdat elke LED veel kleiner is, de verlichting minder bloedt (dwz wanneer het licht de aangrenzende pixels binnendringt) en lokale dimming zomes kleiner en nauwkeuriger kunnen zijn.

Gewoonlijk gebruiken led-tvs ofwel grotere leds achter het lcd-substraat (en daarom vatbaar voor lichtdoorslag) of zijn zij aan de randen verlicht - waarbij de leds zich rond de rand van het scherm bevinden en over het paneel schijnen. Het is veel moeilijker om diep te krijgen, met zwartniveaus bij elk type verlichting, wat vaak resulteert in een grijstint in donkere gebieden. En zwartniveaus hebben directe invloed op de nauwkeurige kleurweergave in standaard- en HDR-afbeeldingen.

Mini LED-panelen zijn dichter bij OLED in zwartniveaus. En een extra voordeel is dat de helderheid groter kan zijn.

Zoals we hierboven hebben uitgelegd, bevindt de Mini LED-achtergrondverlichting zich achter het LCD-substraat in een paneel (en alle andere substraten die worden meegeleverd om de kleuren of beeldkwaliteit te verbeteren) en herbergt duizenden kleine LEDs die worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van het beeld. Ze zijn over het algemeen gegroepeerd in zones voor reactievermogen, om de achtergrondverlichting perfect te synchroniseren met het hoofdbeeld.

De tv schakelt ze daarom aan en uit in die lokale dimzones, die met een vergelijkbare verversingssnelheid werken als het LCD-substraat. Wanneer een zone uit of nauwelijks verlicht is, zullen de zijn op het scherm donkerder of zelfs helemaal zwart lijken. Als het is ingeschakeld, wordt dat gedeelte van het scherm helderder. De helderheid van de LEDs is afhankelijk van de kleur en wat er nodig is voor de actie op het scherm.

LGs QNED Mini LED-tvs uit 2021 gebruiken bijvoorbeeld tot 30.000 Mini-LEDs in bijna 2.500 lokale dimmende "blokken" (op zijn 8K 86-inch vlaggenschip) als achtergrondverlichting.

Dit, beweert LG, levert een contrastverhouding van 1 miljoen op 1 op. En hoewel het niet zo nauwkeurig is als zelfverlichtingstechnologieën, zoals OLED, die elke pixel waar gewenst kan in- en uitschakelen, is het zo dichtbij als je kunt krijgen met LCD.

Mini LED en MicroLED zijn twee heel verschillende tv-technologieën. MicroLED, dat ook door Samsung wordt gebruikt voor zijn The Wall TV-systeem, is een technologie met zelfverlichtende pixels - net als OLED - waarbij elke pixel kan worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van het beeld.

Mini LED vereist nog steeds een LCD-pixelsubstraat. Een mini led-tv zal ongetwijfeld goedkoper zijn om te produceren en dus te kopen.

Het belangrijkste voordeel van mini-led ten opzichte van conventionele led-tvs (die ook led-achtergrondverlichting gebruiken met een lcd-paneel) is dat de led-achtergrondverlichting zo veel kleiner is dat ze veel nauwkeuriger kunnen zijn en er daarom voor zorgen dat de beelden krachtiger van kleur zijn, dieper in zwartniveaus en helderder voor HDR.

Mini LED-tvs zullen niet zo nauwkeurig zijn als OLED, maar veel dichterbij dan bestaande LED-sets en met als bijkomend voordeel dat ze goedkoper zijn dan de beste OLED-tvs.

Bovendien, hoe goed een recente OLED-tv ook is, de technologie is nog steeds gevoelig voor beeldretentie - zelfs permanente scherminbranding in de meest extreme gevallen. Mini-led-tvs zijn dat niet.

Mini LED-technologie is al enkele jaren in ontwikkeling, maar komt nu pas echt op de massamarkt.

LG zal tijdens de volledig digitale CES 2021 in januari 10 mini-led-tvs met verschillende schermformaten en met 4K- en 8K-pixelresoluties onthullen .

Samsung heeft ook een collectie mini-led-tvs aangekondigd voor 2021, met zijn Neo QLED 4K- en 8K-serie.

TCL is een ander bedrijf dat Mini LED gebruikt voor zijn tvs . Er is al een reeks beschikbaar, zoals de sets van de 6-serie 2020 . We verwachten dat er ook meer zal worden aangekondigd tijdens CES.

En geruchten suggereren dat Apple de technologie voor toekomstige MacBook- en iPad-schermen overweegt, terwijl Nintendo een Mini LED-display zou kunnen gebruiken in de volgende Switch .

Geschreven door Rik Henderson.