(Pocket-lint) - LGs "exposities" op de eerste volledig digitale CES in januari omvatten het debuut van zijn QNED Mini LED TV-assortiment.

Beschreven als "een enorme sprong voorwaarts in de beeldkwaliteit van lcd-tvs", zullen de QNED-tvs zijn voorzien van kwantumdot- en NanoCell-technologieën, samen met nieuwe mini-led-achtergrondverlichting voor een betere constrat en piekhelderheid dan conventionele lcd-tvs.

Er zullen in totaal 10 nieuwe modellen zijn, variërend in formaten tot 86 inch en met 4K- en 8K-resoluties.

De LG- tvs hebben ook verversingsfrequenties tot 120 Hz - ideaal voor gamen op eenPS5 of Xbox Series X / S.

"Onze nieuwe QNED-serie is een premium home entertainment-optie die de LCD-tv-ruimte uitbreidt en verbetert en de consument weer een geweldige kijkkeuze geeft", aldus Nam Ho-jun, vice-president R&D van LG.

"Deze tvs bieden een ervaring die ze onderscheidt van andere lcd-tvs en laten zien dat we ons inzetten voor innovatie en het naar voren brengen van de norm."

Mini LED-technologie is vergelijkbaar met de MicroLED- technologie van andere fabrikanten, waaronder Samsung. Het maakt gebruik van tienduizenden kleine LEDs achter het LED-substraat die in zones kunnen worden uitgeschakeld voor lokaal dimmen, waardoor diepe zwartwaarden worden gegarandeerd in gebieden waar niet veel licht nodig is, en een hoge helderheid in tegenoverliggende gebieden. Dit geeft een meer OLED-achtig tv-beeld.

Geschreven door Rik Henderson.