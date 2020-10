De oprolbare OLED-tv van LG komt eindelijk uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De LG Signature OLED R TV werd voor het eerst aangekondigd tijdens CES in januari 2019 en ligt eindelijk in de winkels. Wees echter bereid om uw handen in uw zakken te steken, want het kost slechts $ 87.000 (£ 67.066).

De eerste oprolbare tv ter wereld die in de uitverkoop is, ontvouwt zich tijdens gebruik vanuit een speciale kast. Maar als het is uitgeschakeld, kan het opkrullen en volledig verdwijnen.

Als alternatief kan het worden ingesteld in "Lijnweergave", die een klein fragment van het scherm weergeeft om informatie weer te geven, zoals de tijd en het weer.

De kast van geborsteld metaal bevat ook de luidsprekerunit, die is bekleed met Kvadrat-stof en kopers hebben een keuze uit kleuren: kenmerkend zwart, maangrijs, topaasblauw en toffee-bruin.

Het 4K HDR-scherm zelf is 65 inch.

"De naadloze combinatie van technologische en designinnovatie die wordt aangetoond in LG Signature OLED R is een ongekende prestatie die echt een kunstwerk verdient te worden genoemd", pochte LG Home Entertainment President Park Hyoung-sei.

"Dit is een echt luxeproduct dat een nieuwe invulling geeft aan wat televisie kan zijn. [Het] levert een gedifferentieerde gebruikerservaring en een nieuwe manier van denken over de ruimte, terwijl het nogmaals het leiderschap van LG in de premium tv-markt bevestigt."

Het is momenteel alleen beschikbaar op de Zuid-Koreaanse markt.

Geschreven door Rik Henderson.