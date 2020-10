Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Day, de vijfde jaarlijkse verkoop van Amazon US, introduceert een enorme deal op een 65-inch LG TV.

De LG 65SM8100AUA 65 inch smart tv is er nu voor meer dan de helft uit.

Het wordt geleverd met ingebouwde Alexa, maar kan ook werken met Google Assistant als dat je favoriete AI-assistent is. Het biedt een helder 4K Ultra HD-beeld en werkt op een quad-coreprocessor en LG ThinQ AI-technologie. Het scherm maakt gebruik van local dimming om een nog mooier beeld te krijgen. Apple-fans zullen het geweldig vinden dat het ook AirPlay 2 heeft, voor moeiteloos streamen.

De LG 65SM8100AUA is te koop voor $ 556,99 , of 53 procent korting op de normale prijs.

Raadpleeg onze uitgebreide gids hier om te zien hoe de tv van LG zich verhoudt tot andere 4K-tvs van topkwaliteit .

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

Geschreven door Maggie Tillman.