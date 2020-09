LGs instapmodel OLED BX-tv voor 2020 nu beschikbaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De langverwachte OLED-tv op instapniveau van LG is nu in de uitverkoop. We zeggen instapmodel, maar dit is nog steeds een volwaardige 4K HDR OLED-tv van een van de beste in de branche.

LG heeft een reeks tvs in de line-up voor 2020 , van de BX op de instappositie via de CX tot de GX en WX. Hoewel de topmodellen echt verschillen in ontwerp (met galerij- en achtergrondstijlen), zit de BX dicht bij de CX als de tvs die op de massamarkt zijn gericht.

Wat is het verschil? Dat komt neer op een deel van de hardware die de tv aandrijft, waarbij de CX de derde generatie a9-beeldverwerkingsengine heeft, terwijl de BX wordt aangedreven door de derde generatie a7. Het is iets lager in het bereik, maar dat is ongeveer het enige verschil - behalve de prijs.

In het VK zal de 55-inch LG OLEX BX worden verkocht voor £ 1299,99 en is verkrijgbaar bij een reeks retailers, zoals Currys PC World en John Lewis.

De OLED-tvs uit de B-serie van LG blijken vaak populair te zijn rond verkoopevenementen zoals Black Friday, hoewel de vraagprijs voor 2020 al een goede prijs-kwaliteitverhouding biedt, wat erop kan wijzen dat er later in het jaar geen enorme kortingen beschikbaar zullen zijn.

De tv van LG biedt enkele van de nieuwste technologieën, waaronder Dolby Vision IQ dat zal reageren op het omgevingslicht om ervoor te zorgen dat de helderheid van je tv perfect is, is compatibel met G-Sync om gamers een betere ervaring te bieden en ondersteunt ook Google Assistant en Amazon Alexa .

Geschreven door Chris Hall.