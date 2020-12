LG CES 2021 virtuele persconferentie: hoe te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Omdat CES 2021 volledig digitaal is, is de traditionele persconferentie van LG ook alleen virtueel.

Voor velen zal dat echter business as usual zijn - als je in januari niet vaak in Vegas bent, zul je het waarschijnlijk toch online gestreamd zien.

En, zelfs virtueel, verwachten we nog steeds volledig alles te weten te komen over de nieuwe OLED-tvs en smarthome-apparaten die gepland staan voor 2021 - misschien zelfs een verrassing of twee. Zorg er dus voor dat je het volgende in je agenda zet en kom dichter bij de tijd dat we het evenement hier hopen te organiseren.

De CES 2021 persconferentie van LG begint op maandag 11 januari 2021 om 8:00 uur EST. Voor degenen elders in de wereld, hier zijn de tijden voor jouw locatie:

Amerikaanse westkust: 5 uur PST

Amerikaanse oostkust: 8 uur EST

VK: 13.00 uur GMT

Europa: 14.00 uur CET

We hopen de videofeed hier op Pocket-lint dichter bij de tijd te kunnen hosten.

U kunt het ook bekijken op een speciale LG CES-webpagina op exhibition.lg.com . Op die pagina worden ook andere online evenementen en details georganiseerd tijdens de allereerste volledig digitale CES.

Als u zich vooraf bij CES hebt geregistreerd, kunt u deze ook bekijken op de speciale pagina digital.ces.tech .

Tot nu toe heeft LG slechts één product onthuld dat tijdens het evenement zal worden onthuld: de LG UV Robot . Het is een autonome bot die aanraakbare oppervlakken met UV-licht bestookt om ziektekiemen te elimineren.

We hopen de komende weken meer te weten te komen.

Geschreven door Rik Henderson.