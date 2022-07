Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Lego's nieuwste aanbod is gebaseerd op de hitcom The Office. Het zit vol met callbacks uit de serie, en het is een minutieus gedetailleerde replica van de set met een aantal van de meest iconische decors van binnen Dunder Mifflin Paper Company kantoren. Het heeft de receptie, Jim en Dwight's bureaus, Michael Scott's kantoor, en de vergaderzaal.

Als je iets verder inzoomt zie je Michael Scott's "World's Best Boss", Dwight's nietmachine in jello, Stanley met een pretzel, een Lego versie van Pam's waterverfschilderij van het kantoor, en Kevin's chili op de vloer. Het is een 1.164-delige set van meer dan 3 centimeter hoog, 12 centimeter breed, en 10 centimeter diep. Hij wordt geleverd met 15 minifiguren die de meest geliefde personages uit de serie voorstellen.

Deze set zou bekroond moeten worden met een Dundee voor beste bouw ooit. Nu beschikbaar voor pre-order! pic.twitter.com/tb5lyRZSC5- LEGO (@LEGO_Group) July 15, 2022

Opvallend is dat Andy er niet bij zit. Lego legde op Twitter uit waarom. De hele crew uit Lego's set is te zien in de foto's hieronder.

Er zijn ook extra stickers en accessoires inbegrepen.

Lego zegt dat deze set tot stand is gekomen na 10.000 stemmen via het Lego Ideeën-programma. De oorspronkelijke indiener van de set, Jaijai Lewis, werkte er sinds 2014 aan.

De Office Lego-set kost $ 119,9,99 en is 15 juli 2022 te preorderen op de website van Walmart in de VS en Canada en Lego.com internationaal, voorafgaand aan een release op 1 oktober.

