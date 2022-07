Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het FA Community Shield is de aftrap van het seizoen 2022/23. Liverpool, winnaar van de FA Cup, neemt het op tegen Premier League-kampioen Manchester City voor de eerste trofee van het jaar.

Het is een herhaling van de Shield-wedstrijd van 2019 die eindigde in strafschoppen na een 1-1 gelijkspel - typisch voor de twee uitmuntende krachtpatsers in het Engelse voetbal.

Hier is hoe je het gratis live op tv en online kunt bekijken.

Liverpool neemt het op zaterdag 30 juli 2022 op tegen Manchester City in het FA Community Shield. In tegenstelling tot de traditie wordt de wedstrijd gespeeld in het King Power Stadium van Leicester City, omdat de gebruikelijke locatie, Wembley, in hetzelfde weekend de finale van Euro 2022 voor vrouwen organiseert.

De aftrap is om 17.00 uur BST, het programma begint om 16.15 uur. Hier zijn de aftraptijden voor verschillende regio's:

US West Coast: 9u PDT

US East Coast: 12pm EDT

UK: 17u BST

Centraal-Europa: 18.00 uur CEST

India: 21.30 uur IST

China: 12u CST (31 juli)

Japan: 1 uur JST (31 juli)

Australië: 14.00 uur AEST (31 juli)

ITV heeft de rechten om het FA Community Shield in het Verenigd Koninkrijk te vertonen. Het zal gratis worden uitgezonden op het belangrijkste aardse kanaal. Mark Pougatch zal de show presenteren.

ESPN+ heeft de rechten in de VS. Dat betekent dat het in de VS niet gratis te zien zal zijn, alleen voor abonnees.

ITV zal de wedstrijd niet alleen op haar hoofdkanaal laten zien, maar ook streamen op haar ITV Hub-dienst via een browser en op de mobiele app. Je hebt een login nodig om de wedstrijd te bekijken, maar je hoeft niet te betalen.

Amerikaanse kijkers hebben een abonnement op ESPN+ nodig om de wedstrijd te bekijken. ESPN+ kost $5,99 per maand ($59,99, als je jaarlijks betaalt).

Geschreven door Rik Henderson.