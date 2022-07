Britse tv-reclame kan langer en frequenter worden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - TV-reclame in het VK zou volgens nieuwe richtsnoeren wel eens meer kunnen gaan voorkomen. Ook de reclameonderbrekingen zouden langer kunnen worden.

De Britse toezichthouder voor de communicatiesector gaat na of de huidige regels die de lengte en de frequentie van reclamespots beperken, moeten worden gewijzigd.

Momenteel moeten ITV, Channel 4 en Channel 5 ervoor zorgen dat er op hun belangrijkste aardse kanalen niet meer dan gemiddeld zeven minuten per uur aan reclame wordt uitgezonden. Dit is inclusief een maximum van acht minuten per uur tijdens piekuren (20.00 tot 23.00 uur en 7.00 tot 9.00 uur).

Voor andere kanalen die met reclame worden gefinancierd, geldt een maximum van negen minuten per uur.

Wijzigingen in de regelgeving worden overwogen om "traditionele omroepen te helpen ondersteunen", vooral in het tijdperk van videostreamingdiensten.

"We kijken ook naar de regels die de frequentie en lengte van reclame op omroep-tv bepalen", schrijft Ofcom in zijn Public Service Broadcasting-rapport (via de BBC).

"Deze regels zijn complex, met beperkingen voor publieke omroepen die strenger zijn dan de regels voor commerciële omroepen.

"We hebben de eerste besprekingen met belanghebbenden gehad en verwachten later deze zomer onze volgende stappen te kunnen schetsen.

De veranderingen in de regelgeving zullen waarschijnlijk alleen gevolgen hebben voor het belangrijkste ITV-kanaal. Channel 4 en Channel 5.

Geschreven door Rik Henderson.