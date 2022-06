Hoe kijk ik naar de Tour de France 2022 in het VK en de VS?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Tour de France van 2022 begint op 1 juli en zal 21 etappes lang duren en eindigen op 24 juli.

Dit jaar starten de renners in Denemarken en eindigen ze op de Champs-Elysees in Parijs.

Ze krijgen te maken met slopende beklimmingen in de Franse Alpen, kasseien in Noord-Frankrijk en razendsnelle afdalingen met haarspeldbochten.

We zijn er zeker van dat je geen minuut van de actie wilt missen, dus hier is hoe je kunt kijken.

Alle 21 etappes worden in het Verenigd Koninkrijk live uitgezonden op Eurosport, Discovery+, GCN+ en ITV.

Eurosport zal uitgebreid verslag doen van het hele evenement en wordt geleverd bij de meeste digitale tv-pakketten zonder extra kosten.

ITV4 zal dagelijks live verslag uitbrengen en 's avonds hoogtepunten. ITV4 is gratis bij alle digitale TV-pakketten.

Als u liever online streamt, biedt de ITV hub gratis toegang, zolang u een tv-licentie hebt en in het Verenigd Koninkrijk woont.

Als u echter volledig en ononderbroken wilt kijken, kunt u het beste kijken naar Eurosport Player, Discovery+ of GCN+. Deze opties kosten je £6.99 per maand of £39.99 per jaar.

Eurosport Player is ook beschikbaar als add-on bij je Amazon Prime Video abonnement, ook voor £6,99 per maand.

In de VS (en Canada) zal NBC de Tour de France elke dag uitzenden, met live beelden samen met hoogtepunten en on-demand opties.

Als u online wilt kijken, kunt u dat doen via Peacock Premium, dat volledige live stream-dekking biedt voor $ 4,99 per maand, met reclame-vrije dekking voor een extra $ 5 per maand.

U kunt ook een VPN gebruiken om ITV Hub te bekijken als u zich buiten het VK bevindt, in de VS of ergens anders. Hiermee kun je meedoen met alle actie alsof je in het Verenigd Koninkrijk bent, maar je hebt een geldige tv-licentie nodig, evenals een ITV-account met een Britse postcode, dus het is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt.

Geschreven door Luke Baker.