Het lijkt erop dat BritBox UK later dit jaar opgaat in ITVX

(Pocket-lint) - Er kunnen veranderingen op komst zijn voor de Britse versie van de BritBox streaming service. Informatie suggereert dat BritBox zal verhuizen onder de paraplu van ITVX - de aanstaande dienst die ITV Hub vervangt - en het zal ophouden te bestaan als een onafhankelijke dienst.

BritBox lanceerde in 2019 als een joint venture tussen BBC en ITV. Het doel is om een thuis te bieden voor Britse inhoud, met een aantal originele programma's, maar gedomineerd door erfgoedprogramma's. Het is verwant aan, maar staat los van, de Amerikaanse dienst met dezelfde naam.

Omdat ITV zijn online aanwezigheid wil opschudden en zijn aanbod wil versterken, heeft het bedrijf volgens Variety het 10 %-belang van de BBC in BritBox gekocht. Dit betekent dat ITV BritBox kan onderbrengen in ITVX.

Veel van het lot van BritBox zal waarschijnlijk afhangen van hoe ITVX wordt gestructureerd: ITV heeft al bevestigd dat er twee niveaus van ITVX zullen zijn, een gratis en advertentie-ondersteund, en de andere die advertentie-vrij is en een abonnement vraagt.

Het is waarschijnlijk dat BritBox binnen ITVX zal blijven bestaan in plaats van als een afzonderlijke streamingdienst. Het is ook waarschijnlijk dat eventuele abonnementen via ITVX zullen worden afgehandeld, maar het is niet duidelijk hoe dit precies gestructureerd zou kunnen worden - en of er gratis toegang zal zijn tot BritBox-inhoud met advertenties.

Het tijdschema voor de lancering van ITVX is niet precies meegedeeld, maar het is bevestigd dat het in 2022 van start zal gaan. ITV zal waarschijnlijk veel reclame maken voor de verandering; zoals het nu is, is ITV Hub een vrij slechte streamingdienst en er is zeker een goede gelegenheid om betere toegang te bieden tot inhoud en om de kwaliteit van de inhoud die via ITVX wordt aangeboden te verbeteren.

In de tussentijd zijn er geen officiële veranderingen bevestigd, maar nu de lancering van ITVX nadert, is het waarschijnlijk dat we het lot van BritBox in de toekomst zullen leren kennen.

Geschreven door Chris Hall.