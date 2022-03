Wat is ITVX? ITV's nieuwe streamingdienst uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse omroep ITV stopt later in 2022 met zijn on-demand- en inhaaldienst ITV Hub. Het wordt ITVX - een nieuwe streamingdienst met meer inhoud, een frisse nieuwe look en, hopelijk, betere beeldkwaliteit.

Hier is alles wat u erover moet weten.

ITVX wordt de nieuwe streamingdienst van de Britse omroep ITV.

Het zal later dit jaar (2022) beschikbaar zijn en zal het "eerste geïntegreerde advertentie- en abonnementsgefinancierde" platform in het VK zijn.

Het zal inhaalprogramma's van ITV-kanalen bevatten, net zoals de bestaande ITV Hub, maar zal ook nieuwe, exclusieve inhoud debuteren die eerst beschikbaar zal zijn op ITVX voordat het vele maanden later zijn weg vindt naar lineaire tv. Daarnaast biedt het abonnees ook volledige toegang tot Britse tv-boxsets van Britbox, mede-eigenaar van ITV, en alle afleveringen van ITV-drama's zullen beschikbaar zijn om te binge zodra ze in première gaan op terrestrische tv.

ITVX biedt twee lidmaatschapsniveaus: één betaald en één gratis.

Een gratis ITX-lidmaatschap geeft toegang tot "duizenden uren aan inhoud", die bij advertenties hoort. Dit omvat nieuwe shows die als eerste op de dienst zullen debuteren.

Een betaald abonnementsniveau biedt alle inhoud vrij van advertenties. Het zal ook toegang bieden tot veel meer inhoud, waaronder "partnerinhoud" en Britbox .

De exacte maandelijkse abonnementskosten zijn nog niet bekend.

ITV is van plan om veel meer uren aan inhoud op ITVX aan te bieden dan op de bestaande ITV Hub-service. ITV Hub heeft ongeveer 4.000 uur aan inhoud, terwijl ITVX naar verluidt met ongeveer 15.000 uur wordt gelanceerd.

Dit omvat "een schat aan drama's" die "eerst en gratis" op ITVX zullen worden gestreamd voordat ze "zes tot negen maanden later" op terrestrische tv verschijnen.

Een daarvan is A Spy Among Friends, met in de hoofdrollen Mare of Easttown's Guy Pierce en Billions' Damian Lewis.

De Helena Bonham Carter-starrer, Nolly, is een andere. Met Confessions of Frannie Langton met in de hoofdrol Karla-Simone Spence, The Little Birds met Lenny Henry en Litvinenko met in de hoofdrol David Tennant ook bevestigd.

Originele comedy- en documentaireshows zullen ook op het platform debuteren, evenals livestreams van grote evenementen, waaronder de komende FIFA World Cup.

Er zijn ook Amerikaanse tv-shows en blockbuster-films gepland voor de dienst.

Ook nieuw zijn themazenders - ook wel snelle zenders genoemd. Dit zijn pop-upkanalen die exclusief zijn voor ITVX en gebaseerd zijn op voorkeuren en populariteit van kijkers.

Bij de lancering zullen er meer dan 20 snelle kanalen beschikbaar zijn, waaronder Hell's Kitchen US, True Crime en 90s Favorites.

Er wordt gesuggereerd dat ITVX ITV Hub volledig zal vervangen wanneer het later dit jaar wordt gelanceerd.

ITVX wordt de "nieuwe streaming-thuisbasis van ITV", zegt de omroep.

ITV zal blijven investeren in Britbox, de dienst waarvan het samen met de BBC eigenaar is. Britbox-toegang vormt inderdaad een aanzienlijk deel van de ITVX-abonnementsservice.

We moeten nog een definitieve lijst zien met apparaten waarop ITVX zal werken. Het is echter een goede gok dat de app de huidige ITV Hub volledig zal vervangen, dus beschikbaar zou kunnen zijn op elk apparaat dat al toegang heeft tot ITV Hub.

Dat omvat iOS-apparaten met iOS 12 of hoger, Android-apparaten met Android 5.0 of hoger en de volgende aangesloten tv-apparaten:

Samsung-tv (2012 en later)

Apple TV

Nu tv-spelers

Amazon Fire TV

Roku-spelers

FreeSat (houd er rekening mee dat Panasonic-tv's van 2015 en eerder met ingebouwde FreeSat niet langer worden ondersteund)

YouView (BT & Talk Talk)

YouView-compatibele Sony TV

Freeview-weergave

Virgin V6-doos

U kunt meer informatie vinden over ITVX en u hier aanmelden voor waarschuwingen op de speciale website .

Geschreven door Rik Henderson.