Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse omroep ITV zal later dit jaar zijn ITV Hub-streamingservice stopzetten en vervangen door de geheel nieuwe ITVX.

Net als de bestaande ITV Hub, zal ITVX zowel gratis als betaalde lidmaatschapsplannen aanbieden - de eerste wordt door advertenties ondersteund - maar het zal maanden voordat het op lineaire kanalen verschijnt content aanbieden.

Bovendien zal ITVX, zoals de BBC vaak doet met iPlayer, elke aflevering van een hele dramaserie beschikbaar maken wanneer deze op tv in première gaat.

De plannen zullen naar verwachting geen invloed hebben op de inbreng van ITV in de Britbox- abonnementsservice die het deelt met de BBC.

"2021 was een recordjaar voor ITV Hub en BritBox, waardoor we een sterke basis hebben om onze streamingstrategie een boost te geven", zegt ITV's managing director streaming, Rufus Radcliffe.

"We investeren aanzienlijk in nieuwe en exclusieve programma's die gratis kunnen worden gestreamd, en ook in technologie en productontwerp om de kijkerservaring en interface een premium ervaring op ITVX te maken."

De dienst zal tal van exclusieve tv-shows bevatten, waaronder A Spy Among Friends, een drama met in de hoofdrol Mare of Easttown's Guy Pierce en Billions' Damian Lewis.

Laten we ook hopen dat de ITVX-plannen verbeterde beeldprestaties bevatten - dat is in de loop der jaren vaak een belangrijke kritiek op ITV Hub geweest.

Geschreven door Rik Henderson.