Een volledige ITV Hub-app komt naar Sky Q

(Pocket-lint) - Sky en ITV hebben een nieuwe deal getekend waarbij een speciale ITV Hub-app op Sky Q wordt gelanceerd.

Dit betekent dat je nu toegang hebt tot alle inhoud van ITV via de service in plaats van alleen de beste dingen - het kan momenteel moeilijk zijn om wat meer niche-inhoud (of specifieke afleveringen van sommige series) te vinden.

De deal houdt ook in dat ITV zogenaamde adresseerbare advertenties kan leveren, wat in feite betekent dat het op u is gericht in plaats van alleen maar een verstrooide benadering. Dat is een groot probleem voor ITV, omdat het adverteerders effectievere kansen kan bieden en dus meer geld kan verdienen.

Adverteerders kunnen nu zien hoe hun campagnes presteren op het gebied van oogbollen voor Sky-, ITV- en Channel 4-content.

Channel 4 heeft inderdaad vorige maand zijn samenwerking met Sky hernieuwd en Sky heeft ook recente deals getekend met de BBC en Disney, omdat het de one-stop-shop voor content in het VK wil worden.

Sky heeft onlangs ook meer apps aan zijn service toegevoegd, zoals Discovery+ , Fiit, Peloton en GolfPass. HDR is eindelijk ook geïntroduceerd in geselecteerde Sky-inhoud.

"Voor de kijkers van ITV zorgt het partnerschap ervoor dat ze gemakkelijk en wijdverbreide toegang hebben tot ons brede scala aan programmas, zodat ze de inhoud van ITV op de meest geschikte en geschikte manier voor hen kunnen bekijken", zei ITV-chef Carolyn McCall over het nieuws.

Skys Stephen van Rooyen voegde toe: "ITV is al lang een partner van Sky en we zijn verheugd onze relatie te verdiepen en uit te breiden.

"De geweldige inhoud die door ITV wordt geleverd, zal samenkomen met alle apps en inhoud waar onze klanten van houden, en de steeds groter wordende reeks bekroonde Sky Originals, allemaal op één plek op Sky Q."

ITV zegt dat ITV Hub momenteel meer dan 34 miljoen geregistreerde gebruikers heeft en ongeveer 452.000 Hub+-abonnees voor advertentievrije weergave.