Humax Aura 4K Android TV-recorder krijgt een hele reeks nieuwe updates

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Humax heeft een nieuwe firmware-update aangekondigd voor zijn Aura 4K Android TV-recorder die extra streamingdiensten en een aantal audio- en videoprestatieverbeteringen toevoegt.

Firmware-update 9.21 wordt geïnstalleerd op de set-top-boxen van de gebruiker wanneer deze in stand-by staat, of kan handmatig worden geactiveerd via het instellingenmenu.

Hoogtepunten zijn onder meer de Apple TV-app die voor het eerst op de Humax Aura arriveert. Daarnaast is Skys Now-streamingservice beschikbaar via Chromecast.

Verbeteringen van de kwaliteit van leven omvatten de mogelijkheid om lipsynchronisatie aan te passen voor individuele apps, zoals YouTube en Amazon Prime Video.

Er is verbeterde video-upscaling die randen verscherpt en onscherpte vermindert, terwijl nieuwe audioformaten nu worden ondersteund, zoals DTS, DTS HD en Dolby TrueHD (met Dolby Atmos).

De topkeuzes en nu en volgende-gidsen zijn bijgewerkt, met verbeterde menus voor eenvoudigere navigatie en meer dynamische aanbevelingen.

En audiovertraging kan beter worden afgesteld, met nieuwe opties voor negatieve vertraging.

U kunt hier meer te weten komen over de andere oplossingen en wijzigingen op de ondersteuningssite van Humax.

De Humax Aura Freeview Play Android TV-recorder is nu verkrijgbaar vanaf £ 249 in het VK. Het ondersteunt 4K HDR en biedt naast tv-opnames op de 1TB of 2TB HDD, alle apps die beschikbaar zijn via Google Play.

squirrel_widget_3671596